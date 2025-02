Kto dostarczy okręty dla Polski?

Postępowanie Orka dotyczące zakupu nowych okrętów podwodnych trwa już kilkanaście lat, jednak teraz pojawiła się realna szansa na finalizację umowy. Polska prowadzi rozmowy z Niemcami, Szwecją i Włochami, a negocjacje odbywają się na poziomie ministerstw. Kluczowe kwestie to finansowanie, czas realizacji dostaw oraz możliwości współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wiceminister obrony Paweł Bajda nadzoruje negocjacje, a pierwszej umowy można się spodziewać już we wrześniu 2025 roku. Pełna realizacja transakcji może potrwać do 2026 roku. Budżet na zakup okrętów wynosi co najmniej 10 miliardów złotych.

Czy nowe cła USA obejmą Unię Europejską?

Administracja USA rozważa nałożenie ceł na partnerów handlowych, którzy stosują bariery dla amerykańskich towarów. Były prezydent Donald Trump sugeruje traktowanie podatku VAT jako cła, co może dotknąć Unię Europejską. Zapowiadane cła na stal i aluminium mają niewielki wpływ na Polskę, ale dalsze decyzje mogą zmienić sytuację. Eksperci wskazują, że polityka USA wobec handlu międzynarodowego może prowadzić do nowych napięć, zwłaszcza w kontekście relacji z Chinami i Europą.

Nowy program mieszkaniowy – koniec dla deweloperów i fliperów

Minister Rozwoju Krzysztof Paszyk przedstawił szczegóły nowego programu mieszkaniowego, który skupi się na wsparciu dla osób kupujących pierwsze mieszkanie. Kluczowe założenia: