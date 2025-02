Rekordowe inwestycje rządu, nowe cła Trumpa i historyczny wzrost WIG

Rekordowe inwestycje rządu na poziomie 650 miliardów złotych

Premier Donald Tusk zaprezentował na Giełdzie Papierów Wartościowych plan inwestycyjny, który ma na celu dynamiczny rozwój kluczowych sektorów gospodarki. Środki mają zostać przeznaczone na modernizację kolei, rozwój odnawialnych źródeł energii, cyfryzację oraz rozbudowę portów i infrastruktury logistycznej. Inwestycjom ma towarzyszyć pakiet zmian podatkowych i deregulacyjnych, które mają ułatwić działalność przedsiębiorcom. Eksperci wskazują, że realizacja planu może pobudzić gospodarkę i zwiększyć konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Jednak kluczowe będzie efektywne wdrożenie projektów oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania, aby uniknąć problemów znanych z wcześniejszych dużych programów inwestycyjnych.

Donald Trump wprowadza nowe cła na stal i aluminium

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła decyzję o podniesieniu ceł na stal i aluminium do poziomu 25 procent. Nowe regulacje obejmują kraje takie jak Kanada, Meksyk, Brazylia oraz państwa Unii Europejskiej. Eksperci ostrzegają, że może to doprowadzić do eskalacji napięć handlowych pomiędzy USA a Europą oraz wpłynąć na wzrost kosztów produkcji dla firm działających na rynku europejskim. W reakcji na decyzję amerykańskich władz Bruksela rozważa działania odwetowe. Analitycy wskazują, że ewentualna wojna handlowa między UE a USA mogłaby negatywnie odbić się na globalnych łańcuchach dostaw, a także osłabić tempo wzrostu gospodarczego w Europie.

GPW osiąga historyczne maksima

Warszawska giełda notuje najlepsze wyniki w historii. Indeks WIG osiągnął rekordowy poziom, a największe wzrosty zanotowały spółki z sektora energetycznego, przemysłowego oraz technologicznego. Inwestorzy z optymizmem podchodzą do prognoz gospodarczych i wierzą, że długoterminowy trend wzrostowy może się utrzymać. Część ekspertów ostrzega jednak przed możliwością korekty po dynamicznych wzrostach, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć handlowych oraz zmienności na rynkach surowcowych.