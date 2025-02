Także marki japońskie produkują w Meksyku samochody: Honda, Mazda, Nissan i Toyota. Do tego dochodzi produkcja części i komponentów m.in. przez Autoliv, Valeo czy Michelina.

Volkswagen i Stellantis stracą miliardy

Straty producentów spowodowane cłami mogą być bardzo wysokie. Według analityków banku inwestycyjnego Stifel, na których informację powołuje się Automotive News Europe, cłami może być objęte około 8 miliardów euro przychodów VW oraz około 16 miliardów euro przychodów Stellantisa. W sobotę 2 stycznia Volkswagen oświadczył, że liczy na rozmowy mogące pomóc w uniknięciu konfliktu handlowego.

Zwłaszcza, że kolejne cła mogą być nałożone na towary z Unii Europejskiej. Takie groźby Trump wysuwał już w swojej pierwszej kadencji, w 2020 r. Europejskie samochody miały być wówczas kartą przetargową w negocjacjach handlowych USA z Unią Europejską. – Jeśli czegoś nie dostaniemy, będę musiał podjąć działania. A będą to bardzo wysokie stawki na samochody i inne rzeczy, które trafią do naszego kraju – zapowiadał Trump podczas dorocznej konferencji w Davos. Także wcześniej, wiosną 2018 roku groził on cłami na auta z UE, gdy ta chciała działań odwetowych w reakcji na zapowiedziane przez amerykańską administrację wprowadzenie ceł na import stali i aluminium. Trump zarzucił jednocześnie UE, że blokuje sprzedaż amerykańskich samochodów w Europie. – To wielka nierówność w handlu – pisał na Twitterze.

Droższe samochody i kłopoty na rynku pracy

Amerykańskie cła będą mieć daleko idące skutki: nie tylko dla wyników finansowych producentów aut, ale przełożą się na rynek pracy i ceny. - W zależności od zakresu działań, jakimi dysponują poszczególne firmy, podwyżki taryf mogą sprawić, że pojazdy staną się droższe – ostrzega Simon Schütz, rzecznik niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego VDA. Nie można także wykluczyć negatywnych konsekwencji dla miejsc pracy w Niemczech i tych krajach europejskich, gdzie działają niemieckie firmy z branży motoryzacyjnej.