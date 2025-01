ESG: sytuacja jest niepokojąca, ale widać poprawę

– Dane wyraźnie pokazują, jak silny wpływ na tempo zrównoważonej transformacji w biznesie ma presja regulacyjna. Odsetek przedsiębiorstw, które osiągnęły zgodność z wymogami dyrektywy, wzrósł o aż 36 pkt proc. w porównaniu z wynikiem z naszego ubiegłorocznego raportu – komentuje Piotr Frankowski, dyrektor zarządzający Ayming Polska.

Z danych zeszłorocznych wynikało, że zaledwie 25 proc. badanych firm wdrożyło standardy raportowania zgodne z wymogami CSRD. Jedną z głównych przeszkód w raportowaniu był brak spójnych wytycznych, wskazywany przez 59 proc. respondentów.

Obecnie w Polsce 69 proc. przedsiębiorstw deklaruje posiadanie strategii ESG, a 26 proc. jest w trakcie jej tworzenia. Z kolei 5 proc. przedsiębiorstw deklaruje zajęcie się tym tematem w przyszłości. W porównaniu z badaniem z poprzedniego roku, kiedy jedynie 34 proc. podmiotów miało jasno określoną strategię, obecne wyniki pokazują znaczący postęp. Ale warto odnotować, że polskie przedsiębiorstwa nadal pozostają nieco w tyle za średnią dla wszystkich badanych krajów, wynoszącą 72 proc.

Szanse i wyzwania

Transformacja w kierunku zrównoważonego biznesu przynosi długofalowe korzyści. Pozwala zwiększyć efektywność biznesu, wiarygodność, transparentność i obniżyć koszty. Ale wiąże się też z wyzwaniami. Niejasności legislacyjne to tylko jedno z nich. Dużym kłopotem – szczególnie w Polsce – pozostają pieniądze. 69 proc. firm przyznaje, że brak wystarczających środków finansowych utrudnia im realizację inicjatyw ESG. To wynik o 2 pkt proc. wyższy od średniej dla wszystkich badanych krajów. Aż 31 proc. polskich firm określa ten problem jako poważną barierę. To najwyższy wynik spośród wszystkich państw.

– Koszty transformacji ESG wciąż stanowią istotne wyzwanie dla firm, choć wyniki wskazują na znaczącą poprawę w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wtedy aż 57 proc. przedsiębiorstw wymieniało je jako jedną z kluczowych barier. Niższy odsetek wskazań może sugerować, że firmy zaczynają lepiej radzić sobie z tym wyzwaniem, ale może też wynikać z innej przyczyny: podejścia opartego na spełnieniu wyłącznie minimum wymagań regulacyjnych – komentuje Frankowski.

W finansowaniu inicjatyw ESG firmy z Polski relatywnie rzadko sięgają po dotacje i ulgi podatkowe. Na te ostatnie wskazało jedynie 24 proc. przedsiębiorstw. To wynik o 10 pkt proc. niższy od średniej dla wszystkich badanych krajów i aż o 34 pkt proc. niższy niż we Włoszech, gdzie ta forma wsparcia cieszy się największą popularnością.