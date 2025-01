SpaceX wyniosło na orbitę najmniejszego polskiego satelitę. Zbudowali go studenci

We wtorek, 14 stycznia, około godziny 20 polskiego czasu rakieta Falcon 9 została wystrzelona z Centrum Kosmicznego Vandenberg w Kalifornii. Pierwszy człon został prawidłowo odseparowany i wylądował w bazie SpaceX LZ-4. Rakieta w ramach misji Falcon 9 Transporter-12 wyniosła na orbitę 131 ładunków – w tym polskiego satelitę HYPE.

Najmniejszy polski satelita HYPE wystrzelony na orbitę. Stworzyli go studenci AGH

HYPE to najmniejszy satelita zbudowany w Polsce, a jednocześnie pierwszy całkowicie opracowany przez studentów. Stworzył go zespół młodych inżynierów działający w ramach Koła Naukowego SatLab AGH we współpracy z Centrum Technologii Kosmicznych AGH. HYPE to satelita standardu PocketQube, a jego wymiary wynoszą jedynie 5 x 5 x 5 cm.

Studenci działający w ramach Koła Naukowego SatLab AGH Foto: SatLab AGH

HYPE został wyniesiony na orbitę na wysokość 525 km. Stamtąd będzie mógł pełnić swoją pionierską misję. Studenci wyposażyli go w miniaturowy spektrometr, który pozwoli na obserwację Ziemi. Dzięki niemu będzie można oceniać zanieczyszczenia światłem i pyłami wulkanicznymi, a także śledzić degradację obszarów leśnych. Zgromadzone dane mogą zostać następnie wykorzystane w projektach badawczych.

Urządzenie posiada także miniaturową kamerę umocowaną do składanego ramienia. Kamera będzie skierowana na wyświetlacz satelity, na którym będą pojawiały się grafiki przesłane ze stacji naziemnej. Jej celem jest promowanie polskich osiągnięć technologicznych oraz popularyzacja nauki i technologii kosmicznych.