Czy Intel dalej może liczyć na dofinansowanie? – Ministerstwo Cyfryzacji nie prowadzi rozmów o wsparciu finansowym dla tej inwestycji, ale może wesprzeć inne firmy, jeśli spełnią warunki programu rządowego „Krajowe ramy wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych” – informują urzędnicy z Ministerstwa Cyfryzacji.

Były dymisje, następców nie ma

Co dalej z tą działką? Na to pytanie 16 października urzędnicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) odpowiedzieli nam tak: „Kierując się chęcią utrzymania tej inwestycji i dbając o interesy SSE, resort zwrócił się do firmy Intel z zapytaniem, czy jest zainteresowana wykupem działki. W tej sprawie jesteśmy w stałym kontakcie z Intel”.

Czy amerykański gigant odpowiedział? – Nie udzielamy komentarza w tej sprawie – poinformowała nas Aleksandra Bojanowska, która odpowiada za komunikację Intela w Polsce.

O ile ta odpowiedź nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ taką politykę informacyjną Intel prowadzi już od dłuższego czasu, o tyle zaskakiwać może jednak najnowsza odpowiedź, którą otrzymaliśmy z MRiT.

– MRiT nie udostępnia informacji na temat ustaleń/rozmów z firmą. Kwestie nabycia terenów inwestycyjnych pod Miękinią stanowią przedmiot działalności rynkowej firmy, w związku z czym MRiT nie będzie ich upubliczniać – odpowiedzieli nam urzędnicy z MRiT.

Biorąc pod uwagę, że to publiczna działka, odpowiedź jest co najmniej nietypowa. Na pytania, co się zmieniło i jaka jest podstawa prawna takiego działania urzędników, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.