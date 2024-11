Dotychczas do tego jednego z najbardziej rozwiniętych krajów Azji, produkującego 90 proc. najbardziej zawansowanych układów scalonych na świecie, przedsiębiorcy i turyści latali z Polski z przesiadką np. w Wiedniu czy Dubaju, co wydłużało całą podróż do około 20 godzin. Bezpośrednie połączenia z Tajwanem ma od dawna np. Praga. To ułatwia kooperację. Lot trwa znacznie krócej, bo 12 godzin.

Europejska gra o tajwańskie czipy

Niedawno Czesi ogłosili wraz z tajwańskim National Applied Research Laboratories (NARLabs) stworzenie centrum projektowania i badania zaawansowanych układów scalonych w Brnie, drugim od wielkości mieście Czech. To drugi element półprzewodnikowej układanki Tajwanu w Europie, czego najważniejszą i najbardziej zaawansowaną częścią będzie fabryka „wafli” półprzewodnikowych w Dreźnie, której budowa rozpoczęła się latem br. Podobne zakłady Taiwan Semicondutor Manufactoring Company buduje w USA i Japonii.

Polska nadal gra o część tego projektu – do wzięcia pozostał zakład konfekcjonowania i testowania czipów (testing and packaging). Chrapkę na te inwestycję ma Dolny Śląsk, który ociera łzy po zamrożeniu podobnej inwestycji Intela. Polskie władze promują więc ideę trójką półprzewodnikowego Drezno-Praga-Wrocław. I nieoficjalnie przyznają, że Poslka jest wciąż w grze.