Co dalej? Z informacji ministerstwa wynika, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie zaktualizowana uchwała w sprawie „Krajowych ram wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych”. Dodatkowo ma powstać koordynowana przez Ministerstwo Cyfryzacji wieloletnia polityka półprzewodnikowa, która ma wskazywać „kluczowe obszary inwestycyjne oraz rozwojowe w obszarze tej technologii”.

Ogłoszenie o odstąpieniu Intela od inwestycji w Miękini nastąpiło tuż po zakończeniu procesu tzw. prenotyfikacji, czyli wstępnych rozmów pomiędzy polskim rządem, Komisją Europejską i amerykańską firmą, dotyczących wysokości i zasad pomocy publicznej. Kolejnym krokiem miała być tzw. notyfikacja, czyli zgoda KE na polską pomoc publiczną dla Intela, ale do tego etapu już nie dojdzie. Jeśli Intel w 2026 r. faktycznie wróci do tej koncepcji, to cały proces uzgodnień z Brukselą będzie musiał być powtórzony. – To wynika z tego, że wysokość takiej pomocy określa się przez porównanie powstania zakładu w Polsce i dajmy na to w Wietnamie. Ta pomoc nie powinna być większa niż różnica kosztów w porównywanych lokalizacjach – tłumaczy nasz rozmówca znający kulisy sprawy. W 2026 r. wyliczenia z 2024 r. będą już nieaktualne.

Jak wygląda przyszłość tego terenu? – Powinniśmy zażądać wysokiej opłaty rezerwacyjnej z jasnym terminem decyzji. Jeśli Intel się na to nie zdecyduje, to powinniśmy szukać innego inwestora – stwierdza Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji w rządzie PiS, który był zaangażowany w ten projekt. – To jest teraz jedna z dziesięciu najlepszych działek na inwestycje tego typu w Europie. Trudno oceniać, kto mógłby tu zainwestować, ale jestem przekonany, że chętny się znajdzie.