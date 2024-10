Nie milkną echa po publikacji „Rzeczpospolitej”, w której napisaliśmy, że wprowadzenie systemu kaucyjnego wisi na włosku i coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz uchylenia ustawy o systemie kaucyjnym przy drugim czytaniu w Sejmie dowolnej ustawy.

Od tego czasu pojawiły się już dwa apele do premiera: dzień po naszej publikacji organizacje reprezentujące branżę napojów i handel zaapelowały do premiera o pilne skierowanie do Sejmu poprawek do ustawy oraz o przesunięcie systemu kaucyjnego na 1 stycznia 2026 r. Wskazywały w nim, że obecnie obowiązująca ustawa nie daje szans na uruchomienie systemu w styczniu, a projekt nowelizacji nawet nie trafił pod obrady Sejmu. Z identycznym apelem tydzień później (we wtorek, 22 października) wystąpiła Rada Przedsiębiorczości, zrzeszająca największe polskie organizacje biznesu i reprezentująca łącznie 330 tys. firm.

Nowelizacja systemu kaucyjnego nadal omija Radę Ministrów

W tym tygodniu projekt wciąż nie trafi do Sejmu, bo na wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów nowelizacja ustawy również nie trafiła. Choć redakcja odpowiedzi na wysłane w październiku do KPRM pytania o stan prac nad systemem kaucyjnym nie otrzymała do tej pory, to po publikacji „Rz” do sprawy odnieśli się członkowie KPRM. Na portalu X Maciej Berek, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował, że rząd planuje odroczenie uruchomienia systemu kaucyjnego o pół roku.

– Ważne, żeby w tym okresie udało się sfinalizować prace nad wdrożeniem ROP (rozszerzoną odpowiedzialnością producenta) – napisał na X w piątek. W tej sprawie tyle było już niespełnionych zapowiedzi i niedotrzymanych terminów, że na mediach wymusza to pewną ostrożność w przekazywaniu deklaracji. Jednak tym razem za słowami poszły też działania, do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafiła właśnie autopoprawka minister klimatu i środowiska do projektu UD 45, czyli do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.