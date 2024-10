Około 80 proc. maszyn CNC w Rosji jest obecnie wykorzystywanych w produkcji wojskowej, powiedziała Jelena Jurczenko, starszy analityk w Radzie Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy. „Dzięki obrabiarkom sterowanym numerycznie Rosjanie mogą produkować znacznie szybciej i więcej broni. To właśnie dzieje się teraz” – zauważyła Jurczenko. Dodała, że ​​Niemcy są liderem na rynku tego typu maszyn, a udział niemieckich produktów w rosyjskiej produkcji wojskowej wynosi około 30 proc..

Wcześniej „Financial Times” napisał, że Rosja za pośrednictwem Chin kupowała używane zagraniczne obrabiarki w celu zwiększenia produkcji broni na potrzeby wojny z Ukrainą. W szczególności powiązane z Moskwą firmy AMG i UMIC zakupiły sprzęt wyprodukowany w Izraelu, Japonii, Korei, Niemczech, Szwecji i Szwajcarii. We wszystkich przypadkach maszyny najpierw wysłano do Chin, a stamtąd dotarły do ​​Rosji.