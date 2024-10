Czy Europa stanie się skansenem cyfrowym?

Są obszary, w których Europa radzi sobie dosyć dobrze – takie jak budowa komputerów o bardzo wysokich parametrach, przeznaczonych głównie do celów badawczych – ale można je uznać za specyficzne nisze. Tam, gdzie są najbardziej lukratywne i przyszłościowe obszary rynku, Europa wyraźnie przegrywa konkurencję. Kto ma telefon komórkowy z systemem operacyjnym stworzonym w Europie? Chyba tylko posiadacze telefonów Nokii wyprodukowanych w pierwszej dekadzie XXI w. Europejski rynek należy bowiem w 66 proc. do urządzeń z google’owskim systemem Android, a w 34 proc. do gadżetów z systemem iOS koncernu Apple. Istnieją co prawda europejscy producenci smartfonów, ale nie stanowią oni znaczącej konkurencji dla producentów z USA czy z Azji. 33 proc. udziałów w unijnym rynku urządzeń mobilnych ma Apple, 31 proc. koreański Samsung, a 15 proc. chiński Xiaomi.

4 – tylko tyle spółek z UE zaliczanych jest do grona 50 największych firm technologicznych. Oprócz ASML są to: niemieckie SAP i Siemens oraz francuska Schneider Electric

Unia Europejska jest też mocno spóźniona na starcie w wyścigu o rozwój technologii sztucznej inteligencji. Dominują tam głównie gracze zza oceanu i z Państwa Środka. 73 proc. modeli sztucznej inteligencji stworzonych od 2017 r. powstało w USA, a 15 proc. w Chinach. Amerykanie i Chińczycy mają też dużą przewagę w finansowaniu start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją. O ile w 2023 r. fundusze venture capital dokonały inwestycji wartych 8 mld USD w UE, to w USA przeznaczyły na ten cel 68 mld USD, a w Chinach 15 mld USD. (Do tego należy doliczyć duże sumy wydawane na wsparcie badań przez AI przez instytucje państwowe w USA i w ChRL.) „Zbiór talentów potrzebnych do pracy nad sztuczną inteligencją jest w UE mniejszy, a wysoko wykwalifikowani specjaliści są często kuszeni wyższymi płacami za granicą” – przyznaje raport Draghiego.

7 % – taki był w 2023 r. udział Unii Europejskiej w globalnej produkcji półprzewodników. Ich rynek w UE jest szacowany na 57 mld USD, podczas gdy na świecie – na 520 mld USD.

Problemem jest również jakość infrastruktury cyfrowej w UE. Dostęp do internetu poprzez światłowody ma tylko 56 proc. gospodarstw domowych w Unii. Internet 5G dociera do 81 proc. unijnej populacji, podczas gdy w Chinach i USA jego do około 95 proc. ludności. Europejscy operatorzy nie są natomiast w stanie dostarczyć internetu satelitarnego takiej jakości jak należący do Elona Muska Starlink.

Bogactwo regulacji

Raport Draghiego zawiera szereg rekomendacji dotyczących poprawy konkurencyjności UE. Większość z nich sprowadza się do zapewnienia ogromnych inwestycji w poszczególne sektory gospodarki lub do zwiększenia integracji oraz centralizacji Unii. To, czy Brukseli uda się stworzyć wielkie pakiety inwestycyjne, jest kwestią bardzo wątpliwą. Pewnym wydaje się być jednak, że unijne instytucje będą dążyły do wzmocnienia swojej władzy. Co jednak z tą władzą zrobią? Czy zapewnią Unii impuls rozwojowy, czy wyprodukują kolejne tony papieru zadrukowanego mało przejrzystymi regulacjami?