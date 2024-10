Minister finansów: Polska potrzebuje nowego modelu wzrostu gospodarczego

Potrzeba odpowiedzialnej polityki migracyjnej

– Poprawiająca się sytuacja Polski na arenie międzynarodowej i arenie unijnej oraz zbliżająca się prezydencja pozwolą naszemu krajowi skuteczniej wpływać na unijne odpowiedzi na globalne wyzwania. Nie mogę zamykać oczu na wyczerpywanie się naszych przewag konkurencyjnych. Mamy za sobą dywidendę pokoju, którą zburzyła agresja Putina na Ukrainę. Wyczerpała się renta demograficzna, która zapewniała nam bardzo wysoką podaż dobrze wykwalifikowanych kadr. Dotychczasowy model wzrostu wymaga więc korekt – komentuje minister finansów. – Polacy są coraz zamożniejszym społeczeństwem, z rosnącymi aspiracjami. Naszym zadaniem musi być więc wspieranie nowoczesnych gałęzi gospodarki, opartych na wiedzy. Zarówno w centrum uwagi Polski, jak i Europy, musi znaleźć się transformacja energetyczna. Umiejętne prowadzenie zmian w europejskiej energetyce może nie tylko pozwolić na obniżenie cen energii, a przez to poprawienie konkurencyjności europejskich firm, ale również stać się potężnym wehikułem prorozwojowym – kontynuuje.

Minister Domański podkreślił, iż równocześnie jesteśmy uczestnikami wyścigu technologicznego i walki o poprawę efektywności naszej gospodarki, a w tym obszarze mamy jeszcze sporo zaległości.

– Współczynnik robotyzacji polskiej gospodarki jest katastrofalnie niski. Poziom adaptacji rozwiązań IT w polskich firmach, w tym technologii AI, jest jednym z najniższych w całej UE – wylicza Andrzej Domański.

Według niego, wobec długoterminowych negatywnych zmian demograficznych proces niedoboru na rynku pracy przyspieszył. To potężne wyzwanie. – Musimy jednak prowadzić odpowiedzialną politykę migracyjną. Napływ migrantów zarobkowych do naszego kraju jest nieuchronny, ale musi odbywać się w sposób kontrolowany. Należy przyciągnąć do Polski pracowników z tych specjalizacji, gdzie szczególnie brakuje krajowych zasobów. Polska gospodarka przecież już od dawna nie konkuruje wyłącznie niskimi kosztami pracy. To, na co stawiamy i musimy stawiać, to wykwalifikowane kadry – dodaje.