Polowanie na pracowników rosyjskiej zbrojeniówki. Uciekli lub trafili na wojnę

Jakie zarobki w rosyjskiej zbrojeniówce?

W pierwszym półroczu 2024 r. mediana wynagrodzeń pracowników zmianowych wyniosła 152 tys. rubli (6217 zł) miesięcznie. To o 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym i dwa razy więcej niż w momencie rozpoczęcia przez Putina wojny. Oferty dla inżynierów są średnio trzykrotnie wyższe niż przed wojną. Mimo to od stycznia do lipca liczba wolnych stanowisk pracy wzrosła o 460,5 tys. (wzrost o 32 proc.).

Czytaj więcej Biznes Rosyjska zbrojeniówka na pełnych obrotach. A Kreml chce jeszcze więcej Dwa razy więcej systemów radiolokacyjnych, cztery razy więcej sprzętu dywersyjnego, siedem razy więcej systemów rakietowych - tak rozpędza się rosyjska produkcja. A Kreml żąda w pół roku zaplanowanej na cały rok broni.

Praca zmianowa wiąże się z brakiem odpowiedniego odpoczynku. Pracownicy pracują 11 godzin dziennie, sześć lub siedem dni w tygodniu. Tylko w tym trybie mogą liczyć na pensję w wysokości 150-200 tys. rubli miesięcznie. W Rosji praca przez 11 godzin w przedsiębiorstwach realizujących rządowe zamówienia obronne jest legalna.

BBC podkreśla, że problem braków kadrowych w przedsiębiorstwach rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, pracujących w intensywnym trybie w związku z wojną w Ukrainie, ujawnił się ze szczególną mocą na początku 2023 roku. Było to spowodowane mobilizacją i masową ucieczką Rosjan za granicę.

W czerwcu tego roku wicepremier rządu Rosji Denis Manturow poinformował, że braki kadrowe w fabrykach wojskowych sięgnęły 160 tys. osób. Według niego w ciągu niespełna półtora roku przedsiębiorstwa produkujące broń dla armii rosyjskiej zatrudniły już 520 tys. pracowników, ale zapotrzebowanie na kadrę wciąż pozostaje duże.