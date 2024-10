Aktualizacja. Proszę czekać…

Brak całościowego planu nie oznacza, że nie są podejmowane próby rozwoju zbrojeniówki. W dużej mierze na skutek nacisków z wojska, które potrzebuje sprawnych firm do realizacji już podpisanych umów, pod koniec czerwca na wniosek MAP Rada Ministrów przyjęła uchwałę „w sprawie dokapitalizowania spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ Narew”. W sumie w latach 2024–2030 na „rozbudowę i unowocześnienie zakładów czy zwiększenie potencjału produkcyjno-serwisowego i badawczo-rozwojowego” mają być przeznaczone prawie 4 mld zł. Te środki mają być rozdysponowane w ramach Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Problem w tym, że wnioski ze spółek o dokapitalizowanie spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostały złożone jeszcze przed uchwaleniem tego programu i teraz, jak słyszymy w ministerstwie, „konieczne jest potwierdzenie aktualności wszystkich dotychczas złożonych wniosków”. Zgodnie z harmonogramem pierwsze pieniądze mają być wypłacone jeszcze w tym roku, a na programie w ciągu najbliższych lat mają m.in. skorzystać Huta Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., Jelcz sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PCO S.A., PIT-Radwar S.A. i Nitro-Chem S.A. Jednak mimo przyjęcia rządowej uchwały na razie w tej materii niewiele się dzieje i pojawiają się obawy, że w tym roku te środki do spółek mogą nie dotrzeć. Tymczasem niektóre zakłady, np. Jelcz, już teraz borykają się z problemem zbyt małych mocy produkcyjnych w stosunku do portfela zamówień.

Amunicja niewypałem

O tym, że sama uchwała rządowa nie rozwiązuje problemu, można się przekonać przy okazji innej uchwały Rady Ministrów dotyczącej zbrojeniówki – tej o programie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej z końca marca 2023 r. Celem tego programu „jest rozbudowa i dywersyfikacja narodowej bazy produkcyjnej amunicji wielkokalibrowej oraz uzupełnienie jej rezerw, adekwatnie do zwiększonych potrzeb, związanych z rozbudową potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W uproszczeniu chodzi o to, by kupić dużo amunicji, ale też by stworzyć w Polsce zdolności do jej produkcji. I faktycznie, pod koniec 2023 r. rząd Donalda Tuska podpisał umowę na zakup ok. 285 tys. sztuk amunicji 155 mm od Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ale ta umowa nie wymusza na PGZ stworzenia zdolności do produkcji amunicji w Polsce. Z wypowiedzi członków zarządu Grupy można wnioskować, że taki plan właśnie powstaje, ale na razie nie ma mowy o radykalnym zwiększeniu zdolności do produkcji.

Równolegle toczą się rozmowy Agencji Uzbrojenia ze spółką Polska Amunicja, w której do niedawna udziałowcem była Agencja Rozwoju Przemysłu. Ale trudno oczekiwać ich zakończenia bez jasnej decyzji rządu dotyczącej tego, jak w Polsce ma być rozwijany przemysł zbrojeniowy. Nie wydaje się, by międzyresortowy zespół, który chce powołać MAP, mógł ten problem rozwiązać. Za to można zaryzykować tezę, że bez silnego patrona politycznego polska zbrojeniówka nie wykorzysta szansy na rozwój swoich zdolności, która pojawiła się przy okazji olbrzymich zakupów zbrojeniowych. O tym na łamach „Rzeczpospolitej” już pisaliśmy. W ubiegłym tygodniu tekst o podobnym wydźwięku ukazał się w „Financial Timesie” – być może to wreszcie skłoni polskich polityków do działania.