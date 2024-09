W grupie Azoty było wiele nieprawidłowości

– Decyzja o podpisaniu umów o zakazie konkurencji z wybranymi pracownikami w okresie, gdy poziom zadłużenia grupy zbliżał się do 10 mld zł, to smutne podsumowanie tego, co było przedmiotem zainteresowania ówczesnej kadry menedżerskiej. Zapisy, które zostały przeforsowane w nietransparentnym procesie decyzyjnym, miały gwarantować niewypowiadalny charakter tych umów, a co za tym idzie bardzo wysokie odszkodowanie przez sześć miesięcy po ustaniu stosunku pracy – zauważa Adam Leszkiewicz, obecny prezes Azotów. Jego zdaniem nie może dojść i nie dojdzie do sytuacji, w której kadra menedżerska mająca swój udział w doprowadzeniu koncernu do obecnych kłopotów, będzie wynagradzana bardzo wysokim odszkodowaniem. – Wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji trafiły już do wskazanych w zawiadomieniu byłych pracowników – dodaje Leszkiewicz.

W grupie kapitałowej Azoty nadal trwają audyty

W grupie kapitałowej Azoty cały czas trwają audyty funkcjonowania wchodzących w jej skład spółek. Mają one związek m.in. z rekordowymi stratami ponoszonymi przez koncern od prawie dwóch lat, brakiem realizacji efektywnych działań naprawczych, realizowanymi inwestycjami i zawieranymi umowami. W wyniku tych kontroli grupa miesiąc temu złożyła pierwsze zawiadomienia do prokuratury o działaniach poprzednich władz koncernu. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa w sprawie wyrządzenia spółce szkody w wielkich rozmiarach w związku z działalnością Polskiej Fundacji Narodowej. Przy jej tworzeniu w 2016 r. koncern zobowiązał się bezwarunkowo przez okres dziesięciu lat do łącznych wpłat na kwotę 45,5 mln zł i nie zagwarantował sobie możliwości wycofania się z finansowania fundacji, nawet w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej.

W ubiegłym roku grupa Azoty poniosła 3,29 mld zł straty netto. W I połowie tego roku wyniosła ona 748 mln zł. Fatalne wyniki to nie tylko konsekwencja braku przeprowadzenia działań naprawczych przez poprzednie władze koncernu, ale i trudnej sytuacji we wszystkich trzech kluczowych biznesach grupy: nawozów sztucznych, produktów chemicznych i tworzyw sztucznych.