Polacy chcą korzystać z urzędników-botów. To szansa na usprawnienie administracji

Polacy są otwarci na szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przeprowadził właśnie badania, wedle których w naszym społeczeństwie dominują osoby pozytywnie nastawione do AI. Aż 51 proc. z nas uważa, że ta technologia przyniesie nam więcej korzyści niż szkód. Odsetek optymistów jest dwa razy większy niż pesymistów.

Paweł Krupecki

Polacy są skłonni płacić za pomoc AI

Najnowszy raport PIE, który „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, wskazuje, że respondenci najczęściej wskazują pozytywny wpływ AI na codzienne sprawy, kwestie związane ze zdrowiem oraz edukacją. Najmniej pozytywnych wskazań dotyczyło rynku pracy (to jedyny obszar, w którym odpowiedzi negatywne przeważały nad pozytywnymi). Co ciekawe, mocno liczymy na to, że zaawansowane algorytmy usprawnią funkcjonowanie administracji publicznej. Ponad 60 proc. badanych zgodziło się z twierdzeniem, że cyfrowe usługi urzędów powinny być wzbogacone o narzędzia AI. Co więcej, skłonni jesteśmy nawet płacić za używanie takiego bota. Ankietowani zadeklarowali, że gotowi są wydawać co miesiąc 6 zł za aplikację, która z wykorzystaniem AI wstępnie wypełniałaby formularze wymagane przez dany urząd.

Badania PIE pokazują, że niemal co trzeci Polak ma nadzieję, że sztuczna inteligencja może przyspieszyć i zautomatyzować procesy administracyjne, skracając czas oczekiwania na usługi publiczne. 25 proc. respondentów w AI widzi szansę na poprawę dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Co jeszcze mógłby robić bot-urzędnik? 44 proc. z nas uważa, że taki system może być wykorzystany do automatycznego ostrzegania obywateli przed kataklizmami pogodowymi, 34 proc. sądzi zaś, że sprawdziłby się jako doradca udzielający informacji obywatelom w sprawach urzędowych, w tym np. podpowiadający, jaki wniosek złożyć w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Eksperci uważają, że takie pozytywne nastawienie Polaków do AI w urzędach to konsekwencja udanej cyfryzacji usług administracji (prawie 93 proc. respondentów twierdzi, że cyfrowe usługi publiczne ułatwiają im załatwianie spraw urzędowych). Jednocześnie warto podkreślić, że tak otwarta postawa względem tej technologii nie wynika wcale ze zbyt hurraoptymistycznego podejścia. Jak podaje PIE, ekscytacja produktami i usługami wykorzystującymi technologie AI dotyczy tylko połowy ankietowanych. Co prawda, odsetek ten jest większy niż w przypadku Szwedów (32 proc.), Amerykanów (36 proc.) czy Niemców (43 proc.), ale porównywalny już z Włochami, Hiszpanami czy Japończykami, a mniejszy niż w odniesieniu np. do Rumunii (62 proc.), Indii (66 proc.) czy Turcji (74 proc.).