Budżet Funduszu Cyberbezpieczeństwa rośnie

Choć to wszystko jest dość zagmatwane, to wygląda też na to, że wydatki z budżetu państwa na cyberfundusz na ten rok wyniosą 150 mln zł. W przyszłym roku zaś urosną do 250 mln zł. Minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski już wiosną zapowiadał zwiększenie finansowania funduszu przez państwo o 150 proc. właśnie ze 100 mln zł do 250 mln zł. Miał to być element tzw. Cybertarczy, programu opiewającego na 3 mld zł. Najpierw pojawiły się wtedy niejasności, co to oznacza i kiedy de facto będzie można z tych pieniędzy korzystać. Dziś wiadomo, że plan wicepremiera wypali dopiero w 2025 r.

– Chodzi o to, że projekt ustawy budżetowej na przyszły rok oficjalnie uwzględnia zapowiedź wicepremiera. W projekcie budżetu na rok 2025 zapisaliśmy o 150 proc. więcej pieniędzy z budżetu państwa na Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na specjalistów, którzy dbają o cyberbezpieczeństwo, jest duże i z pewnością w kolejnych latach będzie rosło. Ci ludzie muszą otrzymywać dobre wynagrodzenie, bo konkurencja o nich na rynku jest ogromna. Dlatego jako państwo musimy odpowiednio planować środki, jakie trzeba na ten cel przeznaczać. Poruszamy się oczywiście w określonych ramach budżetowych, ale trzeba zakładać, że inwestycje w cyberbezpieczeństwo w przyszłości muszą rosnąć – komentuje dla nas Paweł Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.