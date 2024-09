Wiadomo, że biznes masowo ulega żądaniom hakerów. O skali tego zjawiska mogą świadczyć statystyki firmy Veeam: aż 80 proc. zaatakowanych podmiotów decyduje się zapłacić przestępcom. Ale to nie jest dobry pomysł. – Gdy przestępcy otrzymują zyski ze swojej działalności, będą ją kontynuować. Próbując ochronić własną firmę przed utratą danych, wspieramy więc rozwój środowiska przestępczego – argumentuje ekspert Esetu. – Poza tym nie mamy żadnej gwarancji, że faktycznie odzyskamy nasze dane – tłumaczy.

Dane Veeamu pokazują, że aż 21 proc. podmiotów, które wpłaciły żądany okup, nie powstrzymało szantażystów od publikacji danych, które chciało chronić. Co więcej, ofiary hakerów muszą zdawać sobie sprawę, że uderzeń będzie więcej. Najnowsze badania Fortinetu dobitnie wskazują, że liczba ataków przybiera na sile – trzy na cztery firmy mierzyły się już z taką cybernetyczną kampanią, a do tego prawie co trzecie przedsiębiorstwo doświadcza więcej niż sześciu ataków rocznie. A jeszcze w ub.r. ten odsetek sięgał „tylko” 11 proc.

– Dane pokazują jednoznacznie, że nie mamy co liczyć na zmniejszenie aktywności hakerów. Z roku na rok te statystyki rosną i będą rosły. Co więcej, cyberprzestępcy chętnie wykorzystują w atakach sztuczną inteligencję, np. w phishinu (metoda wyłudzania danych i poufnych informacji – red.), dzięki czemu są one coraz bardziej spersonalizowane i skuteczne – mówi Michał Bukontt, dyrektor działu ICT w Sprint.

Ale ekspert przyznaje, że dziś padamy ofiarą nie tylko wyrafinowanych ataków wspomaganych przez AI, lecz również dobrze znanych, od dawna stosowanych metod. Według niego bardzo popularnymi formami ataku są włamania na pocztę służbową, wspomniany ransomware, a także DDoS (ataki blokujące serwery) oraz malware (szkodliwe oprogramowanie). – Jak widać, nie są to nowe metody i w wielu przypadkach stosowanie odpowiednich zabezpieczeń może uchronić firmę przed sukcesem hakerów. Kluczem jest dokładna analiza, na jakiego rodzaju ataki firma jest narażona i które rozwiązania ochronne są potrzebne – komentuje Bukontt.

Cyberbezpieczeństwo nie musi być drogie

Co istotne, firmy wcale nie muszą wydawać majątku na cyberochronę. Czasem wystarczą aktualizacja antywirusów i proste zabezpieczenia. – Nie zawsze pełen pakiet rozwiązań trzeba koniecznie wdrożyć w firmie. Punktowa, ale dobrze dobrana ochrona jest o wiele skuteczniejsza – twierdzi dyrektor w Sprint.

Jego zdaniem kluczowe są jednak szkolenia, bowiem to człowiek jest z reguły najsłabszym ogniwem. Jak wyjaśnia, żaden system bezpieczeństwa, nawet najlepszy i najbardziej rozbudowany, na nic się nie zda wobec błędu użytkownika. – Atakujący często rozpoczynają od wysyłania wiadomości do pracowników niższego szczebla, aby zwiększyć szanse na kliknięcie w złośliwy link. Niestety, świadomość zagrożeń cybernetycznych wśród szeregowych pracowników co do zasady jest niższa, dlatego regularne szkolenia są niezbędne, aby podnieść poziom wiedzy i wdrożyć dobre praktyki – radzi Bukontt.