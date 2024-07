Oligarchowie Putina już nie boją się recesji

Wśród rosyjskich oligarchów nie ma już niepewności z połowy 2022 roku, kiedy zachód nakładał na nich pierwsze sankcje, a oni sami nie wiedzieli, jak będzie funkcjonowała gospodarka. Obawiano się wówczas głębokiej recesji, wręcz wieloletniego załamania spowodowanego m.in. odcięciem od rozwiniętych technologii. Wtedy kilka dużych firm wstrzymało wypłaty dywidend.

Kiedy jednak okazało się, że wojna daje szanse na biznes, a dla eksportu można znaleźć rynki alternatywne, dywidendy wróciły. I po pierwszym trudnym roku gospodarka odbiła, głównie dzięki przestawieniu jej na tory wojenne i ochronie rynku wewnętrznego przed efektami sankcji oraz strumieniu pieniędzy, jaki popłynął do rosyjskich rodzin. To z kolei pobudziło popyt wewnętrzny. Oczywiście nie wszystkie branże kwitną.

Największymi zagranicznymi partnerami handlowymi Rosjan stali się Chińczycy i Hindusi. Okazało się, że biedniejsze kraje Azji i Afryki, oraz Ameryki Południowej wcale nie są skore do izolowania Rosjan.

Gdzie trzymają pieniądze bogaci Rosjanie

Tak wysokie dywidendy mogą jednak mieć uzasadnienie nie tylko w świetnych wynikach finansowych, ale również w niepewności co do przyszłej polityki państwa. Jest powszechne oczekiwanie, że w w 2025 roku rząd podwyższy podatki, więc lepiej jest teraz zapewnić sobie pieniądze, niż czekać aż rząd zabierze je w przyszłym roku. Przyszłoroczne wyniki mogą także nie być wybitne w sytuacji, kiedy, mimo kwitnącej gospodarki, są w niej potężne braki, wynikające z sankcji. Dotyczy to kluczowych komponentów, oraz towarów na rynku dóbr konsumenckich. Import równoległy, czy nawet szmugiel nie wystarczą.