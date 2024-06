- W czerwcu został złożony kolejny wniosek, spółka pod nazwą O.K., to duży gracz - powiedziała dziś minister Anita Sowińska na konferencji podsumowującej stan przygotowań do uruchomienia systemu kaucyjnego. Minister nie ujawniła jednak, który duży gracz za tą spółką stoi.

Spore szanse były, że spółka ta została założona albo przez trzy największe browary, albo przez koalicję kilkunastu polskich producentów napojów, ale jednak nie. Te podmioty skutecznie są przyblokowane przez przedłużające się kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu największy biznes napojowy mogły wyprzedzić nie tylko drobne spółki sprzedające nikłe ilości napojów.

Do kogo należy spółka OK Operator Kaucyjny?

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", właścicielem spółki OK Operator Kaucyjny S.A jest niemiecka Grupa Schwarz, właściciel sieci Lidl oraz Kaufland. Na to, ze spółka OK należy do grupy Schwarz, wskazuje skład zarządu oraz rady nadzorczej. Członkami zarządu są - Edyta Urbaniak - członek zarządu należącej do grupy Schwarz firmy PreZero Recycling Południe, Mateusz Staniszewski, dyrektor centrum dystrybucyjnego i prokurent w Kaufland Polska oraz Tomasz Suligowski – kierownik działu logistyki centralnej w Lidl Polska.

Redakcja wysłała prośbę o potwierdzenie tej informacji zarówno do biura prasowego Lidla, jak i resortu, ale tu bez niespodzianek - nic się nie dowiedzieliśmy. Lidl w ogóle nie skomentował, natomiast na pytanie, czy spółka OK należy do Grupy Schwarz - ministerstwo odpowiedziało że... nie wie. To nieco zaskakujące, że urzędnicy mogą nie wiedzieć, do jakiej grupy kapitałowej należy spółka, której udzielą bądź nie zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. - Nie posiadamy takich informacji, nie stanowią one części wniosku o wydanie zezwolenia, nie mamy też podstaw do ich sprawdzania - napisało biuro prasowe.