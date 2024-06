Dlaczego opakowania po napojach mlecznych wypadły z systemu kaucyjnego?

Główną zmianą, jaką zakomunikowała, jest, że kefiry, jogurty i inne napoje mleczne nie trafią do systemu kaucyjnego. - Wynikiem konsultacji było przyjęcie ważnego postulatu branży mleczarskiej. Zdecydowaliśmy się po uwzględnieniu wszystkich uwag, by opakowania po mleku i produktach mlecznych wyłączyć z systemu kaucyjnego. Były obawy, prawdopodobnie uzasadnione, że moglibyśmy mieć problemy z utrzymaniem czystości w punktach zbiorki i małych sklepach – mówiła Sowińska.

Minister dodała, że resort nadal zastanawia się nad kształtem ewentualnej organizacji parasolowej i do początku lipca mają coś zaproponować.

Czytaj więcej Biznes Bruksela zmniejszy rosnącą górę europejskich śmieci. PE przyjął rozporządzenie Posłowie europarlamentu przyjęli w środę rozporządzenie PPWR, które zmniejszy górę śmieci w Europie niepokojąco szybko rośnie. Rozporządzenie wprowadzi przymusowy system kaucyjny, usunie puste opakowania, a przemysł zmusi do polubienia recyklingu.

System kaucyjny zacznie obowiązywać bez zmian — w styczniu 2025 r. - Dałam słowo, że nie zmienię rozporządzenia o opłacie produktowej, która jest minimalna, to 0,1 zł na kg plastiku lub metalu. To oznacza, ze wytwórcy mogą wejść w system lub nie muszą, jeśli nie będą gotowi. Ale zależy nam, by ten system zadziałał, bo niektórzy operatorzy bardzo intensywnie przygotowują się, i niektóre sklepy, na początek roku. Nie możemy zawieźć ich zaufania - podsumowała Sowińska.