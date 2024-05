Nvidia, globalny lider w projektowaniu najnowocześniejszych procesorów graficznych, wypracowała lepsze od prognoz wyniki za kwartał zakończony 28 kwietnia. Jej zysk netto wyniósł wówczas 14,88 mld dol., podczas gdy w takim samym okresie rok wcześniej było to 2,04 mld dol. Skorygowany zysk na akcję sięgnął 6,12 dol., a średnio prognozowano, że wyniesie 5,59 dol. Spółka wypracowała 26,04 mld dol. przychodu, wobec oczekiwanych 24,65 mld dol. Na konferencji wynikowej poinformowała, że spodziewa się 28 mld dol. przychodu za obecny kwartał. Przychód wypracowany przez jej dział centrów obsługi danych wzrósł aż o 427 proc. rok do roku, do 22,6 mld dol. Sprzedaż działu gameingu zwiększyła się natomiast o 18 proc., do 2,65 mld dol.

Bardzo dobre wyniki Nvidii to w dużym stopniu skutek boomu związanego z technologią sztucznej inteligencji. Jensen Huang, prezes Nvidii, stwierdził na konferencji wynikowej, że Google, OpenAI, Anthropic i „20 tysięcy start-upów związanych ze sztuczną inteligencją” ustawiają się w kolejce po każdy procesor graficzny, który dostawcy usług w chmurze internetowej mogą umieścić online. Ujawnił również, że Mata Platforms chce wydać miliardy dolarów na 350 tys. chipów Nvidii. - Konsumenci tworzą wielką presję, byśmy dostarczali nasze systemy tak szybko, jak to możliwe — przyznał Huang.

- Popyt na procesory graficzne Nvidii pozostaje rozgrzany do białości. Wyniki te zapewne wystarczą, aby zaspokoić apetyty inwestorów i uspokoić rynek, że inwestycje w sztuczną inteligencję nie odnotowały jeszcze spowolnienia — twierdzi Logan Purk, analityk z firmy Edward Jones.

Jak mocno zyskały akcje Nvidii?

Nvidia ogłosiła również split akcji w stosunku 10:1. Ma on zostać wdrożony 10 czerwca. Split oznacza, że akcje staną się bardziej dostępne cenowo dla inwestorów detalicznych. Spółka poszła więc w ślady Amazonu, Alphabetu i Tesli, które przeprowadziły splity w 2022 r. Nvidia zwiększyła również dywidendę kwartalną z 4 centów do 10 centów na akcję. Po przeprowadzeniu splitu będzie ona jednak wynosiła 1 cent na akcję.