Lego mówi kalifornijskiej policji „dość”. Poszło o zdjęcia przestępców

- Wydział policji w Murriecie szczyci się przejrzystością wobec społeczności, ale także szanuje prawa i prywatność każdego człowieka zgodnie z prawem, nawet podejrzanych – napisano w poście.

Wykorzystanie klocków Lego do zakrywania wizerunków przestępców nie spodobało się jednak duńskiemu producentowi. Niemal natychmiast po tym, jak post wydziału policji zyskał popularność, firma Lego odezwała się do policjantów.

- Zostaliśmy z szacunkiem poproszeni o to, byśmy powstrzymali się od wykorzystywania jej własności intelektualnej w naszych mediach społecznościowych, co oczywiście rozumiemy i będziemy tego przestrzegać – stwierdził, cytowany przez „The Guardian” porucznik murrieckiej policji Jeremy Durrant.

Wątpliwości co do wykorzystywania Lego do zakrywania twarzy mają także pomysłodawcy kalifornijskich przepisów. Deputowany do Izby Reprezentantów Kalifornii, Corey Jackson, wyraził wątpliwości czy na pewno policja powinna zajmować się wykorzystywaniem Lego do zakrywania twarzy, zamiast skupić się na swojej pracy.

Lego nie komentuje sprawy.