InPost uderza w ostatni bastion Poczty Polskiej. List przyjdzie z paczkomatu

InPost zaoferował właśnie swoim klientom nową usługę, która może namieszać Poczcie Polskiej w jej ostatnim bastionie, czyli w wysyłce listów. Nowy rodzaj paczki, dostępny dla klientów używających aplikacji InPost Mobile umożliwia bowiem wysyłanie listów czy niewielkich przedmiotów zarówno w relacji paczkomat-paczkomat, jak i paczkomat-adres.

- Chcesz wysłać list lub dokument? Ktoś zostawił u Ciebie ładowarkę do telefonu i bardzo na nią czeka? A może chcesz oddać znajomemu książkę, którą przetrzymujesz zdecydowanie za długo, a nie macie czasu się spotkać? – wprost mówi o tym, jak korzystać z nowej usługi InPost w komunikacie prasowym.

Kurierski gigant podkreśla przy tym, że paczka z listem dotrze do adresata już na drugi dzień, czyli w tyle, w ile powinien docierać list priorytetem wysłany na Poczcie Polskiej. Koszt, w porównaniu do przesyłek nierejestrowanych Poczty, jest w InPoście wyższy – od 11,99 lub 14,99 zł (w zależności czy wysyłana jest do paczkomatu czy pod adres), ale już w przypadku dużych przesyłek poleconych prywatny operator jest nieco tańszy niż Poczta.

InPost zachęca do wysyłania w ten sposób dokumentów, notatek, książek (ale raczej pojedynczo), drobnych przedmiotów (np. ładowarek czy biżuterii), a nawet małych kosmetyków. Dla klientów wygodny będzie na pewno proces wysyłania – Mini paczka wysyłana jest bez etykiet, o dowolnej porze i w dowolnym Paczkomacie. I, co w porównaniu do Poczty może być ważne, bez kolejek. Wymiary Mini paczki to maksymalne: 4 x 23 x 40cm, minimalne 10 x 15cm, a maksymalna waga to 3kg.