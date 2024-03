Elon Musk dostał za dużą wypłatę, a prawnicy nie mają ograniczeń. Żądają 6 mld dol.

„Przyznajemy, że żądana zapłata jest bezprecedensowa pod względem wysokości” — stwierdziły trzy kancelarie w podaniu złożonym w sądzie stanu Delaware, ale dodały, że ich stawka za godzinę pracy wynosi 288 888 dolarów — odnotował Reuter.

Elon Musk we wpisie na X stwierdził, że takie żądanie jest „karalne, bo prawnicy, którzy nie zrobili nic poza zaszkodzeniem Tesli, żądają 6 mld dolarów”.

Producent e-aut musi zapłacić prawnikom, którzy reprezentowali akcjonariusza, bo został do tego zmuszony, bo skorzystał z unieważnienia pakietu kompensacyjnego dla Muska, co według prawników z tych kancelarii oznacza zwrócenie Tesli 266 mln akcji. „Ta struktura ma tę zaletę, że łączy nagrodę z wygenerowaną korzyścią i pozwala uniknąć nawet centa z bilansu Tesli na zapłacenie honorarium” — wyjaśnili prawnicy w swym podaniu do sądu i dodali, że Tesla będzie mogła odliczyć to honorarium od swego podatku.

Sędzia Kathaleen McCormick, która prowadziła tę sprawę i zadecyduje o wysokości honorarium uznała w swym orzeczeniu wynagrodzenie Muska za „niemożliwe do zgłębienia”. Tesla może zakwestionować wielkość honorarium, bo ma już podobną sprawę w sądzie z wynagrodzeniami członków rady dyrektorów.

Do najważniejszych porozumień z akcjonariuszami doszło w sądach federalnych. Największą wypłatę 688 mln dolarów uzyskała w 2008 r. ekipa prawników, którzy doprowadzili do ugody na sumę 7,2 mld dolarów w sprawie o oszustwo z papierami wartościowymi w związku z bankructwem firmy Enron. Do żądania zapłaty przez Teslę honorarium prawnikom dochodzi w czasie, gdy sąd najwyższy staniu Delaware rozpatruje apelacje o zapłacenie 267 mln dolarów za doprowadzenie do ugody na sumę miliarda dolarów z koncernem Dell Technologies.

Sędziowie z Delaware rozpatrujący spory między firmami, związane z powoływaniem licznych świadków i długimi procedurami uważają, że powinny kończyć się przyznawaniem wyższej części odzyskanych pieniędzy, co odzwierciedlałoby poniesione ryzyko i wkład pracy prawników. Przeciwnicy takiego podejścia argumentują, że wraz ze wzrostem sum dotyczących ugód i liczby werdyktów sądów prawnicy powinni dostawać malejące procentowo stawki, aby ich rekompensaty nie były nadmierne. W przypadku Tesli kancelarie twierdziły ze żądane honorarium stanowi tylko 11 proc. sumy orzeczonej w wyroku.