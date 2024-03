Szokowa terapia dla turystów. Ukraińska oferta dla poszukujących mocnych wrażeń

— Najczęściej, kiedy ich podwieziemy do zniszczonego budynku, na przykład zawalonego 5-kondygnacyjnego bloku, zachowują się, jakby ktoś im wylał na głowę kubeł zimnej wody. To dla nich prawdziwa terapia szokowa. Dla nas, smutne muzeum — mówił Mojsiejew. Dla niego najlepszym porównaniem jest teraz Czernobyl. Jego Capital Tours organizowało tam przed wojną wycieczki ze zwiedzaniem.

Nie wszyscy chcą się dzielić wojenną traumą. „To nie wakacyjna atrakcja”

We wszystkich miejscowościach, do których zawozi zagranicznych turystów, Mojsiejew ma znajomych, którzy chętnie opowiedzą o horrorze, jaki przeżyli. Ale nie wszyscy chcą dzielić się wojenną traumą. Na niektórych domach zawieszono tablice z informacją, żeby ich nie fotografować i tam nie wchodzić.

— Wkurza mnie to, że przywożą tutaj turystów, pokazują nasze straszne życie i zarabiają na tym pieniądze. I nikt nawet nie chce posłuchać, co mielibyśmy do powiedzenia. Nie chcę być na jeszcze jednej fotce wrzuconej na Instagrama. To jest życie ludzi, ich domy, a nie wakacyjna atrakcja — skarżył się „Kyiv Independent” jeden z mieszkańców, Nikita Achiejew.

Mojsiejew argumentuje, że turyści zwiedzają muzeum w Oświęcimiu i nikt nie mówi, że jest to niewłaściwe.

Z drugiej strony turystyka, nawet w takim wydaniu, daje Ukraińcom pracę. — Turystyka jest także źródłem tak potrzebnych nam euro i dolarów — nie ukrywa Mychaiło Czerewyk z touroperatora Visit Ukraine.