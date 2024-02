Francuskie ośrodki narciarskie zaspały z przygotowaniami

Najważniejszym wnioskiem jego Trybunału jest to, że model francuskich ośrodków narciarskich przeżył się. W końcu XX wieku mogły one jeszcze liczyć na wzrost turystów-narciarzy, co miało wpływ na budowę hoteli i wyciągów. W końcu pierwszej dekady 2000 zmalał napływ narciarzy, hotele i kwatery nie były w pełni wykorzystane, co zaczęło szkodzić finansom operatorów wyciągów i lokalnej gospodarce — uznano. Postępujący wzrost temperatury dotknie do 2050 r. wszystkie ośrodki, tylko kilka z nich będzie mogło nadal działać. Najmniej dotknięte będą północne Alpy, najbardziej południowe i wysokie Alpy. Sektor narciarstwa będzie będzie zależeć od finansów publicznych, w 23-28 procentach. W latach 2018-22 18 ośrodków osiągało obroty 15 mln euro rocznie, a od władz wszystkich szczebli otrzymywały subwencje 124 mln rocznie — przypomniano.

Czytaj więcej Gospodarka Francja przygotowuje się do igrzysk. Nie wszystko idzie dobrze Organizatorzy olimpiady w Paryżu mają wiele problemów do rozwiązania. Media zwracają uwagę na czystość wody w Sekwanie (dla konkurencji pływackich) i drożności szlaku (do transportu towarów), kwater dla 100 tys. ochotników i ochroniarzy. Problemem jest też drastyczna podwyżka cen hoteli.

Trybunał podał za Instytutem Ekonomii ds. Klimatu koszt pierwszych działań dostosowawczych do zmian klimatu, wynosi on 91,7 mln euro. Sam uważa, że skarb państwa powinien natychmiast utworzyć fundusz adaptacyjny. Naśnieżanie stoków powinno być prowadzone bardziej rozważnie w związku z nasilającym się brakiem wody. Należy też rozwijać rozrywki zimowe niekoniecznie tylko na nartach. Państwo może odgrywać większą rolę w ekologicznym planowaniu wykorzystania terenów górskich.

Wszystkie propozycje Trybunału zostaną przedstawione rządowi w marcu w większym raporcie.