Bruksela bierze się na łamiących sankcje. Będzie czarna lista firm

Unia Europejska skrytykowała rządy państw członkowskich za sprzedawanie Rosji towarów objętych zakazem eksportu – pisze Politico, nawiązując do listu Komisji Europejskiej (KE). Z dokumentu wynika, że ​​od początku rosyjskiej wojny eksport z Unii towarów objętych sankcjami do krajów spoza Unii wzrósł. Wcześniej była to wartość 3 mld euro, a do połowy 2023 roku wielkość ta niemal się podwoiła do 5,6 mld euro.

Komisja Europejska szykuje raport o tym kto łamie sankcje

KE ostrzegła rządy, że potrzeba „natychmiastowych, wspólnych i zdecydowanych działań”. Szefostwo Unii zobowiązało się już do przedstawienia szczegółowego raportu na temat tego, jakie firmy i z jakich krajów łamią sankcje.

Komisja uprzedziła, że w kwietniu planuje spotkania z szefami państw członkowskich, które łamią sankcje, w celu „oceny podjętych działań”. Politico przypomina, że za przestrzeganie sankcji odpowiadają rządy krajów należących do Unii Europejskiej. Wspólnota rozważa obecnie utworzenie własnego organu, który będzie monitorował wdrażanie sankcji, powiedział urzędnik bliski negocjacjom.