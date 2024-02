Adidas chce sprzedać zapasy butów Yeezy. Nawet po kosztach

Marka Yeezy nie jest jedynym problemem Adidasa

Niegdyś lukratywne partnerstwo stało się dla firmy problemem. Teraz, zamiast niszczyć zapasy, co mogłoby kosztować około 300 mln euro, Adidas chce sprzedać to, co zostało „co najmniej” po koszcie wytworzenia. W ten sposób planuje odzyskać choć część włożonych w produkcję pieniędzy.

Koncern w ostatnim czasie ucierpiał nie tylko na problemach wynikających z zerwanej umowy z Westem. Kłopotów przysporzył też nowy prezydent Argentyny, Javier Milei, który w grudniu o ponad 50 proc. zdewaluował argentyńskie peso. Niemiecki koncern od dziesięcioleci jest mocno obecny w Argentynie, produkując m.in. stroje dla piłkarskiej reprezentacji tego kraju.