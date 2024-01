Komisarze UE mają we krwi toksyczne „wieczne chemikalia”. Toczy się batalia o ich zakaz

Zajmujące się ochroną środowiska organizacje pozarządowe zidentyfikowały co najmniej siedem toksycznych substancji w krwi każdego z 16 najwyższych polityków unijnych, w tym komisarzy Margrethe Vestager i Frans Timmermans – informuje Politico. Ten poruszający test zdrowia osób publicznych jest częścią kampanii, której celem jest wyrzucenie z rynku toksycznych chemikaliów, mimo silnego oporu przemysłu. W Brukseli debatuje się nad potencjalnym zakazem.

Wydaje się, że badanie odniosło wstrząsający efekt na komisarzach.

- Musimy powstrzymać wszelkie emisje tych zalegalizowanych śmieci – powiedział Frans Timmermans, były szef Zielonego Ładu i b. wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej w oświadczeniu wydanym za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

- To, czego nauczyłam się z tego doświadczenia, to to, że możesz zrobić wiele rzeczy samodzielnie, ale to nie wystarczy — powiedziała komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager w rozmowie z Politico. Jedna z najważniejszych polityków w UE zastrzegła, że przez ostatnie 30 lat starała się unikać toksycznych chemikaliów w kosmetykach ze względu na swoje zdrowie i innych osób.