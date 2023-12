Zadziwiająca deklaracja Elona Muska. Zaskoczył wszystkich na konferencji

Musk przemawiając na prawicowym zgromadzeniu politycznym zorganizowanym przez partię Bracia Włosi premier Włoch Giorgii Meloni powiedział: „Alarm dotyczący zmian klimatycznych jest w perspektywie krótkoterminowej przesadzony”. Jego zdaniem ruch ekologiczny prawdopodobnie przesadza, co może spowodować utratę wiary w przyszłość przez wiele osób.

Podczas odbywającego się w tym miesiącu szczytu klimatycznego COP28 przedstawiciele prawie 200 krajów zgodzili się na rozpoczęcie ograniczania światowego zużycia paliw kopalnych, aby zapobiec najgorszym zmianom klimatycznym, sygnalizując ostateczny koniec ery ropy naftowej.

Elon Musk zapewnił, że uważa się za ekologa i dodał, że ważne jest, aby na dłuższą metę przemysł ograniczył spalanie miliardów ton węgla pobieranego z ziemi i uwalnianego do atmosfery CO2 w wyniku spalania paliw kopalnych. „Nie powinniśmy demonizować ropy i gazu w perspektywie średnioterminowej” – dodał.

Zapytany czy jego firmy będą inwestować we Włoszech, Musk stwierdził, że martwi się spadającym wskaźnikiem urodzeń w tym kraju. „Myślę, że Włochy to świetne miejsce do inwestowania, ale chcę podkreślić, że martwię się niskim wskaźnikiem urodzeń. Kto będzie pracował w tym kraju, jeśli spadnie liczba siły roboczej?” - powiedział. Wezwał rząd włoski do stworzenia zachęt dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci, dodając, że kraj nie może polegać wyłącznie na przepływach imigracyjnych w celu wypełnienia luki w zatrudnieniu.