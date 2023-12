Elon Musk przegrywa w całej Skandynawii. Związkowcy górą

„IF Metall i jego szwedzcy pracownicy mają pełne wsparcie AKT” – oświadczył Ismo Kokko, prezes AKT.I smo Kokko wyjaśnił największemu fińskiemu dziennikowi „Helsingin Sanomat”, że blokada jest przede wszystkim środkiem zapobiegawczym, ponieważ dotychczas żadne pojazdy ani komponenty Tesli nie były jeszcze transportowane z Finlandii do Szwecji.

Związek chce mieć pewność, że Tesla nie będzie chciała przekierować swoich dostaw w odpowiedzi na działania solidarnościowe podjęte przeciwko niemu w innych częściach krajów nordyckich.

— To środek zapobiegawczy. Bo Tesla ma fabrykę w Niemczech. W normalnych okolicznościach żadne auta, ani komponenty do nich nie były transportowane do Szwecji przez Finlandię. Teraz Tesla mogłaby spróbować skorzystać z takiej drogi. AKT poprzez akcję solidarnościową chce wesprzeć szwedzkich kolegów, aby ich protest okazał się skuteczny — mówił Ismo Kokko. Dodał , że blokada potrwa do czasu osiągnięcia satysfakcjonującego pracowników porozumienia w sporze pomiędzy IF Metall a TM Szwecja, szwedzką spółką zależną Tesli. — Doceniam troskę Szwedów o to, co może się stać z ich systemem rynku pracy, jeśli praktyki Tesli rozprzestrzenią się w kraju, a być może i na Skandynawię – mówił Ismo Kokko.

IG Metall popiera, ale jest bezradny

Tesla nie zgadza się na wprowadzenie układów zbiorowych w żadnym z krajów, w których prowadzi działalność. Nie byli go w stanie wymusić nawet Niemcy, mimo że Elon Musk zatrudnia tam 11 tys. pracowników.

Nawet najskuteczniejsza w Europie, potężna niemiecka centrala związkowa IG Metall, nie jest wystarczająco silna, aby wymóc na Amerykanach takie porozumienie. Żeby jednak w Niemczech złagodzić napięcia w stosunkach ze stroną społeczną, Elon Musk zapowiedział 4-procentową podwyżkę dla wszystkich, oraz warte 1,5 tys. euro bonusy do wypłaty w grudniu 2023.

IG Metall oczywiście w pełni popiera protest swoich nordyckich kolegów.