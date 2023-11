Rosjanie opanowali Tajlandię. I sprawiają kłopoty

Przychody z turystyki w tym kraju dają 20 proc. PKB. To turystyka właśnie pozwoliła tajskiej gospodarce wyjść z popandemicznego kryzysu. A, że zbiegło się to z inwazją Rosji na Ukrainę i masowymi wyjazdami Rosjan z kraju, tę odbudowę oparła na promocji właśnie w kraju Putina.

Efekty przyszły szybko

W szczycie sezonu, czyli od listopada do stycznia, z Rosji do Tajlandii przyjeżdża po 400 tys. rosyjskich turystów miesięcznie. Pełno jest ich także w pozostałych miesiącach, a wielu z nich zostaje i z tego kraju prowadzą swoje zagraniczne biznesy. Coraz więcej jest także rosyjskich firm działających nielegalnie.

Ale Rosjan jest za mało, aby przyjazdy do Tajlandia mogły powrócić do dawnego poziomu. Stąd pomysł, aby ruszyć z akcją promocyjną w krajach, których obywatelom nie przeszkadza obecność Rosjan i ich ekspansywny sposób bycia. Tajski rząd chce przyciągnąć turystów z Kazachstanu, Indii, Chin i Tajwanu. Wszystkim oferowane są bezwizowe warunki wjazdu, jest pobytu nie przekroczy 90 dni. To dla nich wydłużono również do 4 rano godziny otwarcia klubów nocnych w Bangkoku, na Phukecie, w Cieng Mai i Chonburi. Wszystko po to, aby wydawali jak najwięcej pieniędzy.