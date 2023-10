Premier Wietnamu, Pham Minh Chinh spotkał się w Rijadzie z Jasserem Muftim, wiceprezydentem Saudi Aramco ds. wydobycia i obsługi klientów oiraz z innymi członkami kierownictwa tego koncernu. Do spotkania doszło na marginesie szczytu krajów ASEAN i Rady Współpracy w Zatoce (GCC).

Mufti wyraził zdecydowaną nadzieję na możliwość zainwestowania w Wietnamie, gdzie trwają przygotowania do budowy nowego zakładu petrochemicznego. Zaproponował rządowi w Hanoi stworzenie warunków dla zwiększenia przez Aramco inwestycjo w tym kraju, co pozwoliłoby wysłać ekipęy techniczną Aramco do zbadania tamtejszego rynku.

Premier Chinh przyjął z zadowoleniem plan Aramco zainwestowania w wietnamski sektor ropy i gazu, zwłaszcza w duże projekty petrochemiczne i we współpracę w handlu ropą, gazem i produktami pochodnymi: tworzywami sztucznymi i nawozami. Zwrócił się do Aramco, by stworzył warunki dla udziału państwowego przedsiębiorstwa Petrovietnam w świadczeniu usług w zakresie ropy i gazu w Arabii Saudyjskiej, w szukaniu dużych projektów do wspólnego inwestowania w nie i w pomocy w zakresie szkolenia pracowników sektora ropy i gazu — podała Wietnamska Agencja Prasowa VNA.

Aramco sprzedaje Wietnamowi ropę naftową, ale dotąd nie dokonał żadnej inwestycji w tym kraju — odnotował Reuter za komunikatem rządu w Hanoi.