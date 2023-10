Koniec aukcji 5G. Ogłoszenie finału w środę

Operatorzy zadeklarowali w sumie 1,92 mld zł. Do wzięcia były cztery bloki: A, B, C i D, po 100 MHz każdy. Najwyższa zaproponowana oferta za blok A jest równa wywoławczym 450 mln zł. Wg Telko.in to oferta Polkomtelu z grupy Cyfrowy Polsat.

Cena za blok B urosła od wywoławczego minimum do 487 mln zł. To prawdopodobnie oferta P4, właściciela marki Play.

Za bloku C i D zaoferowano odpowiednio 487 mln zł i 497 mln zł. Przypaść mają Orange Polska i T-Mobile Polska.

Pierwszego dnia licytacji operatorzy uczestniczący w niej zadeklarowali 1,413 mld zł. Wychodzi więc na to, że drugiego dnia dołożyli około 500 mln zł. Gros tej kwoty to oferta Polkomtelu na blok A. W poniedziałek nie było nań żadnej oferty.

Za blok B i C telekomy zaoferowały w poniedziałek maksymalnie po 468,2 mln zł, o 4 proc. więcej niż cena minimalna, za blok D – więcej, bo 477,54 mln zł (+6 proc.).