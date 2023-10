Strajk w Poczcie Polskiej, a problemów przybywa. Nawet „Solidarność” grozi protestem

Ultimatum związkowców

Państwowego operatora nie stać na liczone w setkach milionów złotych wydatki na zwiększenie wynagrodzenia, tym bardziej, że i tak od nowego roku wzrośnie pensja minimalna, co uderzy w budżet spółki. Zarząd odmówił więc siedmiu organizacjom związkowym, podobnie „Solidarności”. Ta ostatnia postawiła ultimatum – albo do czwartku zakończy spór i spełni postulaty związkowców (lub ewentualnie dojdzie do podpisania protokołu rozbieżności), albo największa organizacja w PP przejdzie do etapu tzw. otwartego protestu. Zarząd pocztowej „Solidarności” dał władzom spółki czas do godz. 11.

Poczta Polska twierdzi, że nie stać jej na podwyżki z uwagi na kondycję finansową. Jednocześnie spółka odmówiła związkowcom dostępu do informacji na temat wyników działalności operacyjnej za osiem miesięcy br. Leszek Michoński, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników PP „Wschód”, przekonuje, że to ewidentne działanie w złej wierze. Jak podkreśla, aby prowadzić skutecznie spór zbiorowy, strona związkowa musi – z mocy prawa – otrzymywać informacje na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. – Pracodawca odmówił ich przekazania. W tej sytuacji podejmiemy dalsze środki prawne przewidziane przepisami ustawy o związkach zawodowych – złożymy zawiadomienie do prokuratury – podał.