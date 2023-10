Rosyjskie nanotechnologie bankrutują. Inwestorzy w panice

Maksym Czerniega, szef działu rynków długu w Digital Broker, uważa jednak, że ​​państwo będzie się starało uniknąć niewypłacalności Rosnano skutkującej całkowitą utratą środków. Zdaniem eksperta najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie restrukturyzacja.

- Rusnano ma już doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia rządowego: emisje [obligacji - red.] Rusnano 6 i Rusnano 7 spłacało ministerstwo finansów, a nie emitent – ​​wspomina Aleksiej Bułhakow, szef działu analityki rynku długu Renaissance Capital.

Jego zdaniem opcja restrukturyzacji jest mało prawdopodobna: - Każda propozycja restrukturyzacji zadłużenia implikuje jakiś biznesplan dotyczący tego, jak emitent zamierza płacić w przyszłości. Ponieważ sytuacja finansowa Rusnano jest niejasna (spółka nie publikuje pełnych raportów), nie wiadomo, co spółka będzie mogła zaoferować w ramach restrukturyzacji zadłużenia - uważa Bułhakow.

Posiadacze obligacji Rosnano nie zamierzą czekać, aż staną się one bezwartościowe i ruszyli z ich masową wyprzedażą. A to jeszcze bardziej przybliża korporację do bankructwa.

Jednorożec nanotechnologii to za mało

Rosnano (pełna nazwa Rosyjskie Nanotechnologie) powstało w 2011 r z państwowej korporacji nanotechnologicznej. Miało być rosyjską odpowiedzią na technologiczne sukcesy zachodnich koncernów. Na czele firmy stanął Anatolij Czubajs uchodzący za niezależnego i otwartego na świat polityka, liberała i reformatora z kręgu Jegora Gajdara.

W 2019 r. firma - OCSiAl jako pierwsza ze spółek portfelowych Rusnano znalazła się na dwóch światowych listach jednorożców, czyli spółek o wartości rynkowej ponad 1 mld dol.