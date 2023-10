Innowatorzy się skarżą: regulacje biją w biznes. Start-upy uciekną z Polski?

To wyzwanie, bo – jak wynika z analiz – co piąty przedstawiciel rodzimej branży start-upowej szuka inwestora z międzynarodowym doświadczeniem, bo interesuje się ekspansją. Nic dziwnego, że w sumie aż 45 proc. respondentów wśród najważniejszych, pożądanych zmian w branży start-upów wskazuje na stabilne prawo, tworzone z udziałem innowacyjnych przedsiębiorców (to nawet więcej głosów, niż uzyskała potrzeba zwiększenia liczby projektów akceleracyjnych dla start-upów). Wśród największych wyzwań ankietowani wymieniają też nadmierną biurokrację (37 proc.).

Widmo destabilizacji

Badane przez fundację młode innowacyjne spółki wskazują na niską wartość merytoryczną nowych przepisów (jak czytamy w raporcie, chodzi np. o ich wzajemną sprzeczność czy brak jasności). Eksperci zwracają uwagę, że to głównie efekt braku udziału start-upów w procesie stanowienia prawa. „Brak konsultacji społecznych albo krótki czas na przekazanie opinii startupów do projektu aktu prawnego, które rzadko brane są pod uwagę w ostatecznym brzmieniu przepisu, skutkuje tym, że prawo jest często nieadekwatne do potrzeb przedsiębiorców i nie oddaje dynamiki zmian technologicznych” – czytamy w raporcie.

Hamulec regulacyjny nad Wisłą to spory problem. Ankietowani przedsiębiorcy mówią o takich konsekwencjach, jak zwiększenie kosztów operacyjnych z uwagi na potrzebę zatrudnienia dodatkowych ekspertów (30 proc. respondentów), destabilizacja działalności (33 proc.) czy konieczność zmiany planów biznesowych (33 proc.). – Tak wyraźny brak zadowolenia start-upów z funkcjonowania środowiska prawnego może skutkować zamknięciem działalności, ograniczeniem wzrostu biznesu albo przeniesieniem firmy do innego kraju – komentuje Tomasz Snażyk.

Wedle niedawno opublikowanego Global Innovation Index (opracowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej) Polska jest na 41. miejscu w rankingu innowacyjności. Z punktu widzenia aspektów instytucjonalnych (np. otoczenie administracyjne, przepisy) wypadamy jednak już znacznie gorzej i zajmujemy dopiero 76. pozycję. W top 50 rankingu gorzej od naszego kraju wypadają tylko Brazylia i Turcja.