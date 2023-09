Jak dostać się na Harvard? Najłatwiej przez pośrednika, ale będzie drogo

Połowę tej kwoty trzeba będzie jeszcze potem dopłacić za samą naukę, jeśli student nie dostanie stypendium, bądź nie okaże się wybitnym sportowcem.

Reklama

Nowa profesja: mentor

Firmy oferujące usługi „przepchnięcia” nawet niezbyt zdolnych uczniów na edukacyjne szczyty wyrastają teraz w największych amerykańskich miastach. Najwięcej z nich jest w Nowym Jorku, a założyli je absolwenci tzw Ivy League, czyli elitarnych amerykańskich uczelni. To oni zatrudniają innych absolwentów topowych uniwersytetów, którzy nie znaleźli pracy, jaka by im odpowiadała. I wszyscy, z zasady, są młodzi, nie skończyli 30 lat.

Czytaj więcej Praca Studia za granicą: szanse i wyzwania dla Polaków Dyplom renomowanej zachodniej uczelni ułatwi start w karierze i może przyspieszyć jej rozwój, lecz okupiony jest większym wysiłkiem i znacznie wyższym kosztem niż nauka w kraju.

Bo jest to zupełnie nowa profesja.Nazywa się ich „mentorami”, a w rzeczywistości są opiekunami dzieci z bogatych rodzin, bo rodzice mają dla nich mało czasu. Tacy mentorzy pobudzają zaangażowanie w naukę, pomagają przygotować wymagane prace, wybierają odpowiednie zajęcia pozalekcyjne i zawsze potrafią tak „podkręcić” życiorys, żeby wydał się bardziej imponujący. — Za pakiety all-inclusive trzeba u nas zapłacić sześciocyfrową kwotę. Wtedy jesteśmy w stanie pomóc dziecku w dostaniu się na najlepszą uczelnię, nawet zanim skończy jeszcze szkołę średnią. Szczerze mówiąc, jeśli nigdy nie znajdą pracy, ani nie pójdą na studia, to i tak będą żyć lepiej niż większość ludzi. Naszym zadaniem jest budowanie motywacji uczniów, którzy dysponują potężnymi zasobami finansowymi. Bo dla naszych klientów pieniądze nie grają roli — mówi Bloombergowi Christopher Rim, Amerykanin chińskiego pochodzenia, założyciel firmy Commanded Education.

W cenniku są też wizyty domowe

Christopher Rim jest absolwentem Yale, gdzie skończył psychologię. Kiedy był w szkole średniej doradcy edukacyjni przekonywali go, żeby nie próbował startować do prestiżowych uczelni. Nie posłuchał ich. Teraz on sam i jego koledzy postanowili zarobić na prowadzeniu absolwentów liceów przez trudy podczas procesu kwalifikacyjnego. Sam 28- letni dzisiaj Christopher Rim nie był zwykłym absolwentem. W 2015 roku założył na Facebooku grupę inspirED. Jako partnera wybrał Centrum Inteligencji Emocjonalnej Uniwersytetu Yale. Dzisiaj jest w zarządzie założonej przez Lady Gagę fundacji BornThis Way.