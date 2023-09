Nie wszystkich cieszy dochodzenie w sprawie chińskich aut elektrycznych

Z kolei BMW od 2024 będzie gotowy do eksportu Mini Cooperów i Acemanów, jakie wytwarza wspólnie z Great Wall Motor. Na tym rynku BMW sprzedaje ponad 30 proc. swoich aut, a iX3 produkowany przez spółkę Brillance BMW jest eksportowany z Chin do 39 krajów, w tym oczywiście do Europy.

Za późno i nie o to chodzi

— Przyjrzenie się przez Komisję Europejską chińskiemu importowi aut elektrycznych z pewnością jest mile widziany, ale pojawia się co najmniej półtora roku za późno. Nie mówiąc o tym, że poważne śledztwo, aby było skuteczne, należało przeprowadzić po cichu. Chciałbym, aby tej deklaracji towarzyszyły wyniki jakichś analiz. Teraz, gdy statki pełne chińskich pojazdów elektrycznych opuściły chińskie brzegi i płyną w stronę Hamburga i innych portów europejskich, jest już za późno na sygnalizowanie, że rozpoczynamy dochodzenie. Zwłaszcza w czasie bardzo delikatnych stosunków politycznych i handlowych między Europą a Chinami — tak komentował w wywiadzie dla Bloomberg TV decyzję KE Roberto Vavassori, dyrektor generalny Brembo, włoskiego dostawcy komponentów motoryzacyjnych.Jego zdaniem Komisja Europejska powinna zacząć od wprowadzenia takich samych ceł na auta chińskie, jakimi Chińczycy obciążają samochody europejskie.

Za chińskie auto elektryczne wjeżdżające do Europy trzeba zapłacić cło w wysokości 10 proc. jego wartości. Natomiast za europejskie auto elektryczne wjeżdżający do Chin płaci się od 15 do 25 proc. — To jest niezrozumiałe. Nie mówiąc już o tym, że zatwierdziliśmy regulacje dotyczące pojazdów elektrycznych ze względów ideologicznych, nie mając odpowiedniego zaplecza przemysłowego i nie znając konsekwencji dla konkurencyjności dla naszych gospodarek. Teraz z tymi konsekwencjami musimy się zmierzyć — dodaje.

Nie może być „my kontra oni”

Jego zdaniem na otwarcie dochodzenia w sprawie nierównej konkurencji ze strony chińskich producentów naciskali nie tylko Francuzi. — Nie powinniśmy po raz kolejny wpaść w pułapkę polaryzacji, my kontra oni. Daleko nas to nie zaprowadzi — ostrzega Roberto Vavassori. I wskazuje, że w tej chwili Komisja Europejska powinna pilnie zająć się jest graniczny podatek od emisji CO2. — Nakładanie ceł na surowce niezbędne dla europejskiego przemysłu, to wielki błąd. Nie mamy kopalń, nie mamy aluminium, nie mamy wielu materiałów, których potrzebuje nasz przemysł. I to nie tylko w branży motoryzacyjnej — mówi.