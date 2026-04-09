Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są dochody kadry zarządzającej w największych bankach Rosji?

Które instytucje finansowe odnotowały tam największe wzrosty wynagrodzeń?

Jak rozwój niespłacanych kredytów wpływa na kluczowe sektory gospodarki Rosji, w tym zbrojeniówkę?

Kluczowa kadra zarządzająca 15 największych banków Rosji otrzymała w 2025 r. łącznie 63 mld rubli (2,95 mld zł), wliczając wynagrodzenia i premie, policzył „Kommiersant” na podstawie sprawozdań finansowych instytucji kredytowych.

Sbierbank podnosi wynagrodzenia. Miliony dla zarządu

Prawie połowa tej kwoty – 29 mld rubli (1,36 mld zł) – trafiła do kadry zarządzającej największego banku Rosji – państwowego Sbierbanku (ponad 200 tys. pracowników). W porównaniu z ubiegłym rokiem wynagrodzenia szefów banku zwiększyły się o 14,6 proc. A w porównaniu z drugim rokiem wojny Putina kierownictwo Sbierbanku wypłaciło sobie o 73 proc. więcej.

Oznacza to, że kadra zarządzająca Sbierbanku ma wyższe dochody niż roczne wpływy do budżetów biednych regionów Rosji: Żydowskiego Obwodu Autonomicznego (23,5 mld rubli) czy Nienieckiego Okręgu Autonomicznego (28,8 mld rubli).

Jeszcze bardziej szokujące jest, że łącznie dochody kadry zarządzającej 15 największych banków Rosji przekroczyły roczne budżety 16 regionów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej. „The Moscow Times” wylicza, że prócz Żydowskiego Obwodu Autonomicznego i Nienieckiego Obwodu Autonomicznego, zarobki bankierów były wyższe niż budżety: Kałmucji (29,3 mld rubli), Inguszetii (35,7 mld rubli), Republiki Ałtaju (38,1 mld rubli), Karaczajo-Czerkiesji (38,9 mld rubli), Adygei (41,2 mld rubli), Osetii Północnej -Alanii (46,9 mld rubli), obwodu pskowskiego (55 mld rubli), kostromskiego (55,3 mld rubli), Chakasji (57,5 mld rubli), obwodu nowogrodzkiego (58 mld rubli), orłowskiego (58,5 mld rubli), Republiki Mari El (59,5 mld rubli), Czukotki (60,9 mld rubli) i Kabardyno-Bałkarii (62,2 mld rubli).

Gazprombank tnie wynagrodzenia. Spadek zysków uderza w zarząd

Wśród największych banków jedynie państwowy Gazprombank, który wcześniej obsługiwał ogromne przepływy eksportowe Gazpromu, a teraz nie ma już z czego dorzucać do pensji zarządu, drastycznie obniżył wynagrodzenia kadry kierowniczej. Zysk banku w minionym roku zmniejszył się o kolejne 32 proc. Najwyższa kadra zarządzająca otrzymała 10 mld rubli w wynagrodzeniach i bonusach – o jedną trzecią mniej niż 14,3 mld rubli w roku poprzednim i prawie o połowę mniej niż w 2023 r. (19,5 mld rubli).

Wynagrodzenia najwyższej kadry zarządzającej w finansującym rosyjską zbrojeniówkę objętym sankcjami Promswiaźbanku (PSB), jedynym z 10 największych instytucji kredytowych Rosji, który zakończył rok ze stratą, zostały obniżone z 1,7 do 1,1 mld rubli. PSB stracił 19,2 mld rubli z powodu niespłaconych kredytów, na które bank przeznaczył 300 mld rubli na rezerwy – trzy razy więcej niż w roku poprzednim.

Rosyjski system bankowy zamknął 2025 r. zyskiem, choć mniejszym niż rok wcześniej – 3,5 bln rubli w porównaniu z 3,8 bln rubli. „Kommersant” zwraca uwagę, że duże banki Rosji stanęły w obliczu fali niespłacanych kredytów: od stycznia do września wielkość nieściągalnych długów w ich bilansach wzrosła o 1,9 bln rubli, osiągając 10,9 bln rubli (510 mld zł).

Rosja: rośnie fala złych kredytów. Problemy uderzają w zbrojeniówkę

W lutym eksperci z powiązanego z Kremlem think tanku CMAKS-KP ostrzegali, że w kraju rozpoczął się utajony kryzys bankowy. Według źródeł Bloomberga, bankierzy, w tym z banków państwowych, już zeszłego lata zaczęli w kuluarowych rozmowach bić na alarm, że w dużych firmach zaczęły lawinowo narastać niespłacane kredyty.

Fala niespłacanych kredytów dotknęła również zakłady zbrojeniowe. Nie ma twardych danych o ich zadłużeniu, ale ekonomiści rosyjscy szacują, że mogły otrzymać ponad 20 bln rubli (dziś to 940 mld zł) kredytów na produkcję na potrzeby wojny rozpętanej przez Rosję. A na tej produkcji bazuje nie tylko armia agresora, ale i od 2022 r. cała rosyjska gospodarka.