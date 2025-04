Obniżki stóp i widmo recesji a wyniki banków

– Prawdopodobieństwo tej transakcji szacuję na 30–40 proc., szanse są mniej więc jak jeden do dwóch – mówi nam z kolei Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. Eksperci wskazują, że z jednej strony Santander BP to teoretycznie łakomy kąsek do przejęcia. Bank jest silny, zdrowy, ma niemal 6 mln klientów, w 2024 r. odnotował rekordowo wysoki zysk na poziomie 5,2 mld zł, i to mimo wysokich kosztów kredytów CHF. Sama saga frankowa już się powoli kończy, a bank poprawia swoją rentowność.

Z drugiej jednak strony, potencjał do wzrostu rentowności Santandera czy ogółem całego sektora bankowego w Polsce właśnie się wyczerpał. Wchodzimy bowiem w cykl obniżek stóp procentowych, co niemal automatycznie oznacza spadek wyników finansowych banków. – Do tego mamy zawirowania na globalnych rynkach w efekcie działań administracji amerykańskiej, które mogą mieć dalekosiężne skutki – zaznacza Michał Sobolewski.

– Pojawiała się ogromna niepewność, z ryzykiem recesji włącznie. To nie jest dobry moment na kupno dużego banku za odpowiednią cenę – uważa Marcin Materna.

Kto mógłby kupić Santander Bank Polska

Inna kwestia to to, kto ewentualnie mógłby nabyć Santander BP, wykładając wspomniane wcześniej 8 mld dol., czyli niemal 32 mld zł. Wśród polskich podmiotów w grę wchodziłby co najwyższej Skarb Państwa (poprzez należące do niego spółki z szeroko pojętego sektora finansowego). – Choć w tej chwili dla państwa priorytetem są raczej inwestycje w obronność – zauważa Sobolewski.

Wśród podmiotów zagranicznych warto wspomnieć o potężnej austriackiej Erste Group, która nie jest obecna w Polsce jako bank, czy włoskiej grupie UniCredit, która ogłosiła w minionym roku spory budżet na przejęcia, bo ma ambicje stać się jedną z większych grup bankowych w Europie. W tym celu przejęła już 29,9 proc. akcji niemieckiego Commerzbanku, który jest właścicielem mBanku w Polsce. Włosi nie ukrywają też, że mają apetyty na Polskę. Kilka tygodni temu sfinalizowano przejęcie Aion Banku i Vodeno (spółki z sektora technologicznego) za 376 mln euro. A Unicredit podkreślił wprost, że ta inwestycja ma zapewnić możliwość rentownego powrotu do Polski i potencjał ekspansji w wybranych krajach Europy Zachodniej.