Kolejna wpadka Citigroup. 81 bilionów zamiast 280 dol. na konto klienta

Płatność, która miała miejsce w kwietniu ubiegłego roku, przeoczyli dwaj pracownicy, ale została wykryta 90 minut po jej zaksięgowaniu, podał Financial Times w piątek wieczorem.

Pieniądze nie opuściły Citigroup, który ujawnił, że bank przetworzył niewłaściwą kwotę, ale był w stanie odzyskać środki. O pomyłce bank poinformował Rezerwę Federalną i Urząd Kontroli Waluty (OCC).

W wyjaśnieniu wysłanym do Reutersa Citi poinformowało, że jego kontrole szybko zidentyfikowały błąd we wprowadzaniu danych i że incydent nie miał wpływu na ani na bank ani na klienta. Bank zapewnił o pracy na rzecz dalszej eliminacji ręcznych procesów i automatyzacji kontroli.

Kłopoty Citibanku z przelewami

Według informacji opublikowanych przez Financial Times w ubiegłym roku odnotowano w Citibanku 10 przypadków błędnego wykonania przelewów przez pracowników na kwoty ok. 1 mld dolarów każda. Natomiast rok wcześniej doszło do 13 takich zdarzeń.