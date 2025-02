Czy banki są gotowe na przełom Donalda Tuska?

Czytaj więcej Banki Europejski Bank Centralny zwiększa straty Europejski Bank Centralny znów pod kreską. Strata w 2024 roku była rekordowa: 7,94 mld euro. Rok wcześniej wyniosła „tylko” 1,3 mld euro, ale w 2025 roku ma być lepiej.

Również zdaniem Rafała Beneckiego, głównego ekonomisty ING Banku Śląskiego, na inwestycyjny przełom w 2025 r. się nie zapowiada. – Dlatego scenariusz na obecny rok, o którym mówił premier Tusk, jest jak najbardziej możliwy do sfinansowania przez banki. Pytanie jednak, co dalej – zaznacza Benecki.

W horyzoncie kolejnych lat premier Tusk już nie podawał liczb, ale wiadomo, że polska gospodarka potrzebuje wprost turbodoładowania i wzrostu stopy inwestycji z ok. 16-17 proc. PKB (jak to ma też być w 2025 r.) do nawet 25 proc. PKB lub więcej. – A na to już nasz sektor bankowy gotowy nie jest – zaznacza Benecki.

– Gdyby stopa inwestycji miała rzeczywiście wzrosnąć od oczekiwanego poziomu – powyżej 25 proc. PKB – wartość udzielonych przez banki kredytów musiałaby zwiększyć się mniej więcej o połowę – szacuje też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – I o ile polski sektor finansowy jest przygotowany na delikatne ożywienie inwestycyjne, czyli wzrost akcji kredytowej rządu 5–10 proc., o tyle jeśli o chodzi o prawdziwy boom i naprawdę duże potrzeby, które mogą się wkrótce pojawić – to już raczej nie – ocenia Sobolewski.

Co zatem należy zrobić, by banki nabrały skali adekwatnej do potrzeb? Kamil Sobolewski wskazuje, że kapitały banków powinny zostać zwiększone, na co są dwa zasadnicze sposoby. To przykładowo zachowanie zysków w bankach (a więc mniejsze dywidendy dla akcjonariuszy) lub też „dosypanie” kasy przez ich właścicieli.

Rafał Benecki wskazuje z kolei na mniej radykalne rozwiązania. –Dziś nominalne zarobki sektora, liczone w dziesiątkach miliardów złotych, zdają się robić wielkie wrażenie, co może być też politycznie wykorzystywane. Ale jak popatrzymy na to w ujęciu realnym, to banki generują za mało zysków, by odłożyć tyle kapitału, aby przygotować się na najbliższe dziesięć lat oczekiwanego przyspieszenia inwestycyjnego – zaznacza Benecki. – W takim ujęciu warto przyjrzeć się wszystkim obciążeniom podatkowo-regulacyjnym, które są jednak w Polsce bardzo duże, czy wadliwej moim zdaniem konstrukcji podatku bankowego – wskazuje ekonomista ING Banku Śląskiego.