Santander BP w 2024 r. zarobił ponad 5,2 mld zł

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w IV kwartale 2024 roku sięgnął 913 mln zł – podał bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. To wyraźnie mniej niż kwartał wcześniej (1,94 mld zł) oraz niż rok wcześniej (980 mln zł). Ale jednocześnie wynik okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych. W ankiecie Parkietu siedem biura maklerskich oczekiwało średnio 803 mln zł.

Wyniki Santander BP w IV kwartale

W samym IV kwartale wynik odsetkowy wyniósł 3,6 mld zł, co było mniej więcej zgodne z oczekiwaniami rynku. To o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej i o 1,4 proc. więcej niż w III kwartale, przy spadku marży odsetkowej do 5,27 proc. z 5,37 proc. w III kwartale. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 726 mln zł.

Koszty operacyjne sięgnęły w ostatnim kwartale 2024 roku 1,25 mld zł wobec 1,21 mld zł rok wcześniej. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów okazały się znacząco niższe od oczekiwań rynku sięgają 75 mln zł (o ponad 70 proc. mniej w ujęciu kwartalnym i rocznym).

Wyniki banku w ostatnim kwartale 2024 roku obciążyły koszty ryzyka prawnego kredytów CHF w wysokości 1,44 mld zł.

Ile kredytów udzielił Santander BP

W całym 2024 r. dochody ogółem grupy Santander Bank Polska wyniosły 17,1 mld i były wyższe o 7,1 proc. rok do roku. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 5,8 proc. do 13,9 mld zł, a wynik z tytułu prowizji był wyższy o 7,1 proc. (wzrósł do 2,9 mld zł).