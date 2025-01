Kiedy wzrośnie popyt na kredyty

– Rok 2025 będzie rokiem stagnacji, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne – ocenia też Monika Wójs, ekspert finansowy Credipass. – Tylko klienci najlepiej zarabiający będą decydować się na kredyt. Reszta poczeka na obniżkę stóp procentowych – dodaje.

Jej zdaniem ważna będzie również reakcja deweloperów na sytuację rynkową pod kątem obniżek cen mieszkań, tak, by dostosować się do popytu. Choć z drugiej strony, część klientów, którzy czekali na „Kredyt 0%”, będzie skłonna do rozważań na temat standardowego kredytu lub skorzystania z innych programów wsparcia.

Ankietowani przez Credipass eksperci finansowi oceniają, że w 2025 r. dostępność kredytów hipotecznych może się poprawić, ale nieznacznie, ceny nieruchomości pozostaną na podobnym poziomie co w 2024 roku, a do obniżki stóp procentowych może dojść dopiero w drugim półroczu 2025 roku.

Czego spodziewają się bankowcy w 2025 r.

Również sami bankowcy, jak wynika ze styczniowego badania Monitor Bankowy, podchodzą nieco sceptycznie co do przyszłości rynku kredytów mieszkaniowych. Co prawda, aż 55 proc. w z nich oczekuje, że w ciągu sześciu miesięcy popyt i sprzedaż wzrośnie, a tylko 7 proc. oczekuje, że spadnie (reszta uważa, że pozostanie bez zmian), więc wskaźnik prognoz wynosi obecnie 48 pkt na plus. Ale to poziom mniej więcej taki sam jak w końcówce zeszłego roku, a co więcej – daleko mu do szczytu z połowy 2023 r., gdy uruchamiany były „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Marta Petka-Zagajewska, kierownik zespołu analityków PKO BP, podkreśla z kolei, że w średnim okresie zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny powinno rosnąć o ok. 10 proc. rocznie wraz ze wzrostem rynku mieszkaniowego, który wciąż ma duży potencjał do rozwoju. Niemniej ekonomistka przyznaje, że obecnie dużą barierą jest polityka pieniężna i wysoki poziom stóp.