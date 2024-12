Bank Rosji ustępuje krytykom. Wyższej stopy procentowej w tym roku nie będzie

Czytaj więcej Gospodarka Wysokie stopy procentowe i inflacja duszą rosyjskie firmy Wysoka inflacja i najwyższe od 20 lat stopy procentowe, to wielkie utrudnienie dla rosyjskich przedsiębiorstw. Trzeba się liczyć ze spowolnieniem — ostrzega German Gref prezes Sbierbanku, największego rosyjskiego banku komercyjnego.

Według Bloomberga bankierzy, biznesmeni i urzędnicy skarżą się Kremlowi na prezeskę Banku Rosji, Elwirę Nabiullinę. Według dwóch źródeł agencji „nawet premier Michaił Miszustin powiedział Putinowi, że działania organu regulacyjnego utrudniają wysiłki rządu na rzecz wsparcia gospodarki objętej sankcjami”. Nabiullinę i jej politykę wysokich stóp krytykowali m.in. Herman Gref, prezes Sbierbanku, oraz minister finansów Anton Siłuanow. Jednocześnie rozmówcy Bloomberga stwierdzili, że nic nie wskazuje na to, aby „Putin rozważał możliwość zastąpienia Nabiulliny”. To on wybrał ją na to stanowisko i od tego czasu bank działa zgodnie z wolą Kremla.

Dzień przed dzisiejszym posiedzeniem Władimir Putin, podczas corocznej „rozmowy z narodem”, wysłał Nabiullinie czytelny sygnał: nazwał wzrost inflacji niepokojącym. „Są pewne problemy: powtarzam, inflacja, pewne zgrzanie gospodarki. Zarówno rząd, jak i bank centralny postawiły sobie za zadanie obniżenie tego tempa” – oświadczył.