Ostatni wielki rosyjski bank państwowy zostanie odcięty od zachodnich rynków

Bank opanowany przez ludzi Putina, straci dostęp do rynku USA, a tym samym i do innych zachodnich rynków. Obecnie Gazprombank to jedyny z wielkich banków państwowych Rosji, który zachował dostęp do SWIFT i płatności w głównych walutach świata.