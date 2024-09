Polskie banki tworzą coraz więcej PKB

– Zyski sektora wzrosły w ostatnim okresie, co ma odzwierciedlenie w większym udziale w wartości dodanej brutto – komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Ale to tylko statystyczna zmiana. By trwale i realnie zwiększyć rolę banków w gospodarce jako podmiotów finansujących rozwój, potrzebna byłaby poprawa otoczenia prawno-regulacyjnego i zmniejszenie ich obciążeń – mówi Bujak. Z tymi problemami banki zaczną się ponownie się borykać, gdy spadną stopy procentowe.

Trudno więc jednocześnie oczekiwać, by Polska stała się jakimś znaczącym centrum finansowym na mapie Europy. W 2023 r. pod względem udziału sektora finansowego i ubezpieczeniowego w PKB plasowaliśmy się powyżej średniej unijnej, wynoszącej 4,6 proc., ale w latach wcześniejszych byliśmy zwykle pod unijną średnią.

Inna sprawa, że na tle „zwykłych” gospodarek wcale nie jest to aż tak niski poziom. Przykładowo w Niemczech w minionym roku finanse wytworzyły 3,7 proc. PKB, a wcześniej było to ok. 4–4,5 proc. W Hiszpanii w 2019 r. wskaźnik ten wynosił 4,4 proc., a w 2023 r. skoczył do 6 proc.

Największe znaczenie sektor finansowy ma w Luksemburgu – ponad 25 proc. udziałów w PKB. A także w takich krajach jak Malta, Cypr czy Szwajcaria (choć nie jest członkiem UE) – ok. 10 proc. Ekonomiści zastrzegają jednak, że dla Polski nie jest to dobry punkt odniesienia. Część z tych krajów to m.in. duże centra rozliczeniowe dla międzynarodowych instytucji finansowych, na których przyciągnięcie raczej nie mamy szans. Część to swego rodzaju raje podatkowe, z odpowiednimi regulacjami prawnymi sprzyjającymi napływowi kapitału zewnętrznego.

– Polski sektor bankowy w ostatnich dwóch dekadach istotnie się rozwinął – czytamy w raporcie ZBP. – Nadal jednak na tle krajów Europy jest jednym z mniejszych w relacji do PKB. Z perspektywy licznych potrzeb i wyzwań stojących przed polską gospodarką konieczne jest wzmocnienie rozwoju polskiego sektora bankowego. Konieczne jest zapewnienie wzrostu banków działających w Polsce w tempie przekraczającym PKB naszego kraju – apeluje środowisko bankowe.

Według liczb przytoczonych w raporcie od 2016 r. nastąpiło silne obniżenie realnej wartości kredytów dla sektora niefinansowego do 32,09 proc. PKB na koniec I kw. 2024 r., z 49,7 proc. w 2016 r. Oznacza to, że ich realna wartość jest niższa niż w 2006 r.