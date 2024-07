– Przyczyn tej sytuacji można upatrywać m.in. w rządowych programach pomocowych – ocenia Czajkowska-Bałdyga. W przypadku przedsiębiorstw chodzi głównie o tarczę antykryzysową podczas pandemii, gdy do firm trafiło 74 mld zł. Część tych pieniędzy biznes zachował do dziś, co wspiera płynność finansową nawet w gorszych czasach.

Budżety domowe klientów detalicznych również są wspierane przez rządowe programy osłonowe (np. przed nadmiernym wzrostem cen), a spłacalność kredytów bezpośrednio poprawiają tzw. wakacje kredytowe (z których można korzystać od 2022 r.). Do tego trzeba też dodać bardzo dobrą, mimo wszystko, sytuację na rynku pracy, czyli rekordowo niskie bezrobocie i wynagrodzenia rosnące zazwyczaj w tempie dwucyfrowym.

– Patrząc z punktu widzenia banków, niższe od spodziewanych koszty ryzyka kredytowego to oczywiście bardzo dobra informacja – komentuje Marta Czajkowska-Bałdyga. Pytanie, co będzie, gdy wszystkie te programy wsparcia się wyczerpią.

Przy wysokich stopach procentowych naturalną tendencją jest spadek popytu na kredyty, a wzrost skłonności do oszczędzania, co prowadzi do obniżania się jednego ze wskaźników kondycji sektora bankowego – czyli relacji kredytów do depozytów.

W Polsce spada on zresztą sukcesywnie od wielu lat, ale najpierw w 2020 r. (podczas pandemii), a potem od 2022 r., nastąpiło gwałtowne przyspieszenie tego trendu. Obecnie wartość kredytów w relacji do wartości depozytów sięga zaledwie ok. 64 proc., podczas gdy dwa lata temu było to ok. 80 proc., a w na początku 2010 r. – ponad 110 proc.